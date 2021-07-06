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"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
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