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≡ "ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41865
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 06.07.21 - 17:53
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На переговоры с властями удалось пройти примерно сотне человек. Часть собравшихся беспокоились о последствиях принудительной вакцинации для бизнеса и наемных работников, а другая часть и вовсе считала прививку попыткой «уничтожить человечество».
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
495
Re: "ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем...
Отправлено: 06.07.21 - 18:39
#15
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Цитата:
Как не доверять ученым с большими именами? Екатерина Капустина


Про эту женщину никогда даже краем уха не слышала, но заинтересовалась, посмотрела. Опять гомеопат! Человек, имея академическое медицинское образование ударился в гомеопатию и теперь может быть приравнен к активным шарлатанам. Видимо, так денежки легче зарабатываются.

И, пожалуйста, не называйте этих троих персонажей учёными с большими именами. Ну, нет там больших имён. Не заблуждайтесь.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7551
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 06.07.21 - 18:45
#16
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Цитата:
Vit:
считаю он обязан лечится и оплачивать койку-кровать за свой счет (осмс )

Та шо ты, какой хитромудрый... Я платил налоги и взносы мед страхования и 20 (ДВАДЦАТЬ) лет не обращался в поликлинику. Пусть вернут мне их.

Цитата:
Erden81:
Особенно смешны их требования к бесплатным пцр

Да, а почему Германия может поставить киоски в городах и делать БЕСПЛАТНЫЕ быстрые тесты в аптеках, школах и предприятиях, результаты которых позволяют идти куда угодно, а наша богАтая и назалЭжная степь не в состоянии?
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
495
Re: "ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем...
Отправлено: 06.07.21 - 18:46
#17
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Цитата:
Вы мне скажите, мы боремся с Уханьским коронавирусом или с индийским штамом Дельта? - спросил мужчина из зала, представившийся «НГ» Александром

Хочется спросить этого Александра из зала, он знает, что такое вирус, хотя бы в общих чертах? Он знает что такое штамм? Он имеет представление о том, о чём спрашивает? Кто этот подпольный вирусолог?
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N
* N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
134
Re: "ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем...
Отправлено: 06.07.21 - 19:05
#18
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Делай, как я!” — такая раньше, в военные времена, существовала команда у летчиков, ее подавал ведущий ведомому. То есть перенимай опыт, повторяй за мной.
Что или кто помешал привиться на глазах у собравшихся тем, кто находился по другую сторону "баррикад"?
Личный пример послужил бы лучше кучи слов
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10325
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 06.07.21 - 19:08
#19
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Цитата:
yudjin:
Государство мне гарантирует койку в больнице или похороны если вакцина мне боком вылезит. Это конечно мало)) .но!
80 митингующих (как теперь все поняли прикрываясь мутными учеными) они мне че гарантируют в случаи болезни или похорон?) скорей всего разбегутся по сторонам. Ты кого выбирешь? Я уж лучше в данном случаи поверю государству потому как у этих 80 х не одного нормально факта почему вакцина зло, не было.

[Исправлено: Vit, 06.07.2021 - 18:09]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7551
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 06.07.21 - 19:19
#20
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Цитата:
Vit:
они мне че гарантируют в случаи болезни или похорон?)

А почему они тебе что-то должны гарантировать? Они правомерно борются за ДОБРОВОЛЬНУЮ вакцинацию.
Такой наглой профанация наших властей с поголовной вакцинацией ВСЕХ работающих НЕТ ни в одной стране мира!
Да и я за то, чтобы при принудительной вакцинации подписывались бумаги о том, что в случае проявления болезни или смерти оплату лечения, погребения и содержания семьи возложить на.... работодателя, акима, санврача, министра!
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
495
Re: "ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем...
Отправлено: 06.07.21 - 19:23
#21
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Терапевт Теньгушевской районной больницы Торай Пиксайкин добился лучших в России показателей вакцинации населения. В этом ему помогло знание особенностей сознания родного мордовского народа. К началу июня Теньгушевский район по темпам вакцинации отставал даже от среднего уровня Мордовии. Привиты были практически только медработники. Чтобы остановить распространение коронавируса, требовались решительные меры. Принудительную вакцинацию Торай Обранович отмёл сразу – люди в Мордовии суровы и свободолюбивы. Тогда он пошёл на хитрость. «Придя утром на работу, я повесил на дверях поликлиники объявление: «Вакцина будет только для евреев, это приказ Минздрава». За день пенсионеры разнесли эту новость по соседним сёлам и мне начали звонить – почему, мол, только евреям? Мордве помирать, что ли?» - рассказал Торай Пиксайкин журналистам. Утром следующего дня поликлинику окружили возмущённые толпы, требующие прививать всех. Когда Пиксайкин «сдался» и заявил, что согласен прививать не только евреев, но вакцины мало, толпа избрала делегатов, которые пересчитали запасы «Спутника» и начали контролировать очередь. Пожилых людей, по мордовскому обычаю, пропускали без очереди. «У нас в Мордовии знают, что евреям всегда достаётся самое лучшее. И если они загребли под себя вакцину, значит, что-то они про неё знают. Вот и бросились прививаться, даже я не выдержала», - объяснила глава района Ольга Куткина. Сейчас в Теньгушевском районе привито 94 процента населения. Последний еврей уехал из Мордовии в Израиль в 1993 году.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7250
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 06.07.21 - 19:25
#22
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Как писал пользователь Маркс: - Все кто едят солёные огурцы, тоже умрут :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10325
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 06.07.21 - 19:29
#23
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Цитата:
yudjin:
Мир изменился. Только принудиловка и все. А то щас каждый второй блогер становится врачем и другим начинает советовать. Ты сам всегда за СССР. Сказал врач надо- значит надо. Хотя))) конечно мир изменился :lol: но все-таки если когда человек находится между смертью и жизнью он все таки поверит врачу чем кучки непонятных людей. Большенство антипрививочников это ж люди которые верят псевдо -блогерам. Рен -ТВ. И другим ютубам)
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
495
Re: "ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем...
Отправлено: 06.07.21 - 19:39
#24
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Ну, ладно, вы тут спорьте, а я пойду своего пёселя выгуливать. Привитого. Прививаю его каждый год, потому что очень боюсь за него. Вон, все клиники забиты собаками с парвовирусным энтеритом, эпидемия в этом году. А я своего прививаю, потому что жалею. Не жалела бы, не прививала. :-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7250
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 06.07.21 - 19:42
#25
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Цитата:
Елена Пикельная:
Прививаю его каждый год,

И правильно, лучше предотвратить, чем лечить. ;-)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7963
Re: "ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем...
Отправлено: 06.07.21 - 19:57
#26
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Изначально неправильный подход.
Власть как всегда действует топорными методами-заставить,оштрафовать,на другое ума не хватает,но этим самым вызывает только негатив в обществе.
Почему бы не пойти другим путём,ведь если стоит цель прийти к 100%вакцинации ,то наверно можно и потратиться.
Сделайте акцию для трудящихся , каждому уколотому вознаграждение 42500тнг
Для ИПшников скидки по налогам и порог НДС не 30000мрп,а 60000
Спишите штрафы нерадивым водителям.
Незамужним-мужа трезвого и сразу уколотого.
Вы увидите результат будет ошеломляющий,на пунктах вакцинации будут очереди и Казахстан сразу вырвется в лидеры по вакцинированию.
Кстати если вакцина действительно работает,то все расходы окупятся довольно таки быстро,ведь нет ничего дороже чем 20млн здорового и счастливого населения.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3944
Re: "ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем...
Отправлено: 06.07.21 - 20:32
#27
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Привился вполне сознательно и добровольно, не разделяю взгляды митингующих по поводу вреда и заговора, но на поверхности бестолковость властей, не умеющих правильно донести необходимость вакцинирования и действующих исключительно грубо через силовые рычаги данные им.
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M
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
106
Re: "ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем...
Отправлено: 06.07.21 - 20:36
#28
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Дремучее население какое-то.
Какая может быть добровольная вакцинация?
Для определенных групп населения - только принудительная. Или убеждённые антипрививочники могут сменить место работы. Охрана общественного здоровья важнее, чем убеждения и точки зрения некоторых.
Очень даже правомерное требование. Нормальное условие для работы.
Единственная российская вакцина, прошедшая три стадии испытаний - Спутник V.
Никакая другая российская вакцина до сих пор не испытана.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10325
"ВОЗ обманывает, прививка убивает" - О чем говорили противники вакцинации на встрече в акимате Костаная
Отправлено: 06.07.21 - 20:36
#29
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Цитата:
Добринцофф:
Не каких скачух. Только принудиловка спасет мир Если ип, или ТО дать скачуху по налогам рабочие все равно не даждудся повышение зп и товар дешевле не станет . А хозяева купять более дорогие автомобили и все. Если списать нерадивым водителям просто так от фонаря штрафы, то они завтра их ещё сорок наберут . Если не замужней место нетрезвого подсунуть уколотого, то он из дома ваще последнее вытащит.
И Только жесткая принудиловка! .
На счет штрафов тут конечно я против. Все таки нужно гибче. Акимат прекрасно понимает что до 15го не успеют все уколотся. Нужны гибкие проверки. Ну не знаю. Например первое "китайское" бесплатное предупреждение на месяц Потом если не "услышали" Второе строгое предупреждение после которого на третье если вам все пофиг. будет уже реальный большой штраф,
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