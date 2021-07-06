Отправлено: - 18:46

Вы мне скажите, мы боремся с Уханьским коронавирусом или с индийским штамом Дельта? - спросил мужчина из зала, представившийся «НГ» Александром

Цитата:Хочется спросить этого Александра из зала, он знает, что такое вирус, хотя бы в общих чертах? Он знает что такое штамм? Он имеет представление о том, о чём спрашивает? Кто этот подпольный вирусолог?