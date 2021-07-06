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≡ "Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная встретился с участниками акции протеста
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41863
"Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная встретился с участниками акции протеста
Отправлено: 06.07.21 - 13:00
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Участники несогласованного митинга потребовали отменить принудительную вакцинацию, запретить наказание предпринимателей штрафами, а также сделать ПЦР-тестирование для невакцинированных бесплатной.
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§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
126
Re: "Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная...
Отправлено: 06.07.21 - 15:47
#15
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Цитата:
alex_60:
гуляй лесом, свободен.

<<<отправлен в пешее эротичекое путешествие :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12278
"Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная встретился с участниками акции протеста
Отправлено: 06.07.21 - 15:57
#16
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и если кто то не совсем еще понял,
с 15 числа или привитый или тест пцр на неделю.
или иди на печь емелей работай.
постановление издано, его не отменят.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12278
"Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная встретился с участниками акции протеста
Отправлено: 06.07.21 - 15:59
#17
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ну плюс переболевшие и с медотводом.
в законе.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22147
"Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная встретился с участниками акции протеста
Отправлено: 06.07.21 - 16:14
#18
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Да, не вакцинируйтесь, вы.
Наследники будут - рады... :lol: ;-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10318
"Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная встретился с участниками акции протеста
Отправлено: 06.07.21 - 17:05
#19
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Противникам вакцинации- примеры есть почему вы не правы. Возьмем Россию, Уже много очень известных людей умерли от последствий ковида. Из последних как все мы знаем В. Меньшов. Большенство из них имеют огромные связи, и могли достать любые лекарства за две минуты. Так что задумайтесь люди. Пока вы здоровы и хорошо себя чувствуете -это незначит что ВЫ какие то особенные и Богом помазаны. Вы не успеете и глазом моргнуть как свалит с ног ковид и сразу начнете и молится и стены грызть так как других лекарст нету.

[Исправлено: Vit, 06.07.2021 - 16:12]
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14093
"Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная встретился с участниками акции протеста
Отправлено: 06.07.21 - 17:09
#20
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И Денисов там?! Вот уж не ожидал.
Цитата:
Vit: В. Меньшиков.
Меньшов.

[Исправлено: Victor Yang, 06.07.2021 - 17:10]
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Козлов я
* Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2440
"Принудительной вакцинации нет" - аким Костаная встретился с участниками акции протеста
Отправлено: 06.07.21 - 17:23
#21
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