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≡ Война с мусором. Все ушли на вакцинацию?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41863
Война с мусором. Все ушли на вакцинацию?
Отправлено: 06.07.21 - 14:27
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Эпиграф. Четвертые сутки воняют площадки, погрязли в пакетах контейнера, Не падайте духом, жители дома, Пройдет вакцинация, начнется война! На четвертый день моё терпение лопнуло. Столько времени не вывозился мусор с этой площадки. Судя по всему, не вывозят свою работу и Тазалык, и ПКСК, и чиновники. У последних, конечно, есть причина - показатели вакцинации.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22147
Re: Война с мусором. Все ушли на вакцинацию?
Отправлено: 06.07.21 - 14:27
#1
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Жизнь, рабочая - бьёт ключом.
Месор - вывозится... :lol: ;-)
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
126
Re: Война с мусором. Все ушли на вакцинацию?
Отправлено: 06.07.21 - 14:55
#2
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вот, вот... меня настораживает я бы даже сказал пугает забота государства о моём здоровье в отшении прививок от covid, в то время как во дворах возле мусорных баков полная антисанитария, которая в жару может привести, как минимум к брюшному тифу или дизентирии и как максимум к холере ;-)
Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
126
Re: Война с мусором. Все ушли на вакцинацию?
Отправлено: 06.07.21 - 14:57
#3
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Цитата:
drakon:
Месор

правильно будет меССер шмитт)))
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14093
Война с мусором. Все ушли на вакцинацию?
Отправлено: 06.07.21 - 15:32
#4
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Цитата:
N0name:
вот, вот... меня настораживает я бы даже сказал пугает забота государства о моём здоровье

Лично ты государству не очень интересен. Государству нужен коллективный иммунитет.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
126
Re: Война с мусором. Все ушли на вакцинацию?
Отправлено: 06.07.21 - 16:16
#5
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Цитата:
Victor Yang:
Лично ты государству не очень интересен.

впрочем как и ты
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14093
Война с мусором. Все ушли на вакцинацию?
Отправлено: 06.07.21 - 17:04
#6
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Цитата:
N0name:
впрочем как и ты

Как любой гражданин по отдельности.
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