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Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41863
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 12:04
Добровольно-принудительная вакцинация, понятно что большие деньги замешаны. Что имеем по факту: привитые от Ковида - болеют Ковидом, прививка может вызвать тромбоз, а хватает её на три месяца, каждые полгода новый вариант вируса, маски-перчатки обязательно, одним всё Ашык, ходи везде гуляй, а другим везде Жабык, Арбайтен нихт, требуется разрешения по 7500 в неделю.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12278
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 22:30
Цитата:
вы специалист в области вирусологии и вакцинации?
похоже на рассуждения дилетанта больше
реальные специалисты говорят, что остановить эпидемию сейчас может только повальная вакцинация.
не только у нас, или в рф, а практически во всех странах мира.
надо верить специалистам.
а плохая вакцина или нет, показывают клинические испытания, несколько фаз,
у того же спутника эффективность 97 процентов.
и у всех вакцин от ковида зарегистрированных в мире указано-применение в чрезвычайных ситуациях, какая сейчас и есть
что ждать десять лет разработок и не применять?
так за это время все люди на земле вымрут.
[Исправлено: alex_60, 05.07.2021 - 23:05]
рихард:
Разве это вакцинация? Это еще раз говорит о том, что препарат скороспельный, не доведенный до ума так сказать.
Разве это вакцинация? Это еще раз говорит о том, что препарат скороспельный, не доведенный до ума так сказать.
вы специалист в области вирусологии и вакцинации?
похоже на рассуждения дилетанта больше
реальные специалисты говорят, что остановить эпидемию сейчас может только повальная вакцинация.
не только у нас, или в рф, а практически во всех странах мира.
надо верить специалистам.
а плохая вакцина или нет, показывают клинические испытания, несколько фаз,
у того же спутника эффективность 97 процентов.
и у всех вакцин от ковида зарегистрированных в мире указано-применение в чрезвычайных ситуациях, какая сейчас и есть
что ждать десять лет разработок и не применять?
так за это время все люди на земле вымрут.
[Исправлено: alex_60, 05.07.2021 - 23:05]
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 06.07.21 - 00:10
Цитата:
Ни в коем случае не против вакцинации, но к слову - что же за врачи работают в Скорой Помощи, которые выступают против вакцинации?
Елена Пикельная:
Читайте медицинскую энциклопедию, а не размышлизмы всяких шарлатанов в интернете.
Читайте медицинскую энциклопедию, а не размышлизмы всяких шарлатанов в интернете.
Ни в коем случае не против вакцинации, но к слову - что же за врачи работают в Скорой Помощи, которые выступают против вакцинации?
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 06.07.21 - 00:13
Цитата:
П... Ц, авторитетные источники.
N0name:
для диванных вирусологов РАЗ ДВА
для диванных вирусологов РАЗ ДВА
П... Ц, авторитетные источники.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7246
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 06.07.21 - 00:22
Цитата:
В первом же источнике, первый комментарий: цитирую - //Где ссылка на источник? Такое и я могу написать / придумать...//
Так что три четыре, выполняем медленно движения. (с) Вы ещё инстаграм не читали?
N0name:
РАЗ
РАЗ
В первом же источнике, первый комментарий: цитирую - //Где ссылка на источник? Такое и я могу написать / придумать...//
Так что три четыре, выполняем медленно движения. (с) Вы ещё инстаграм не читали?
Re: Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без...
Отправлено: 06.07.21 - 00:37
Цитата:
так шта...- можешь выполнять движения до бесконечности
elektron:
так шта...- можешь выполнять движения до бесконечности
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7246
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 06.07.21 - 10:13
Цитата:
И что три? трите дальше Andre Dias Blog. Поищите блоги Педро или ещё кого. Бред да и только. Но одарённым не понять
Да кстати почитайте по своим РАЗ комментарии, очень интересно - рекомендую. А потом можете свой блог создать и нам ссылки скидывать.
[Исправлено: elektron, 06.07.2021 - 05:24]
N0name:
для особо "одаренных" на испанском ТРИ
для особо "одаренных" на испанском ТРИ
И что три? трите дальше Andre Dias Blog. Поищите блоги Педро или ещё кого. Бред да и только. Но одарённым не понять
Да кстати почитайте по своим РАЗ комментарии, очень интересно - рекомендую. А потом можете свой блог создать и нам ссылки скидывать.
[Исправлено: elektron, 06.07.2021 - 05:24]
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 06.07.21 - 10:36
Цитата:
А что - сайты на испанском языке по умолчанию считаются авторитетными? Да даже если и так, то это не исключает того что коронавирус может представлять бОльшую опасность вкупе с другими заболеваниями, а не сам по себе. Равно как и ВИЧ, который сам по себе не убивает человека, а убить его могут совсем другие заболевания, которые без ВИЧ довольно безобидны.
N0name:
для особо "одаренных" на испанском ТРИ
для особо "одаренных" на испанском ТРИ
А что - сайты на испанском языке по умолчанию считаются авторитетными? Да даже если и так, то это не исключает того что коронавирус может представлять бОльшую опасность вкупе с другими заболеваниями, а не сам по себе. Равно как и ВИЧ, который сам по себе не убивает человека, а убить его могут совсем другие заболевания, которые без ВИЧ довольно безобидны.
Re: Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без...
Отправлено: 06.07.21 - 13:54
Цитата:
только лично твое мнение считается по умолчанию авторитетным и безоговорочным.
p.s. с таким же успехом можешь привиться из лужи- эффект будет одинаковым. Это мое мнение - обсуждению не подлежит!
Victor Yang:
А что - сайты на испанском языке по умолчанию считаются авторитетными?
А что - сайты на испанском языке по умолчанию считаются авторитетными?
только лично твое мнение считается по умолчанию авторитетным и безоговорочным.
p.s. с таким же успехом можешь привиться из лужи- эффект будет одинаковым. Это мое мнение - обсуждению не подлежит!
Re: Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без...
Отправлено: 06.07.21 - 14:12
Цитата:
ты сам себе ответил))) ВИЧ, который известен с 80х годов, что то я до сих пор от него прививок не слышал. Это на всякий случай: рейтинг смертности
Victor Yang:
Равно как и ВИЧ, который сам по себе не убивает человека,
Равно как и ВИЧ, который сам по себе не убивает человека,
ты сам себе ответил))) ВИЧ, который известен с 80х годов, что то я до сих пор от него прививок не слышал. Это на всякий случай: рейтинг смертности
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 06.07.21 - 15:45
Цитата:
Ну да, ну да. А Земля плоская.
Цитата:
То есть ты не знаешь разницы между путями передачи ВИЧ и коронавируса?
N0name:
Это мое мнение - обсуждению не подлежит!
Это мое мнение - обсуждению не подлежит!
Ну да, ну да. А Земля плоская.
Цитата:
N0name:
ВИЧ, который известен с 80х годов, что то я до сих пор от него прививок не слышал
ВИЧ, который известен с 80х годов, что то я до сих пор от него прививок не слышал
То есть ты не знаешь разницы между путями передачи ВИЧ и коронавируса?
Re: Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без...
Отправлено: 06.07.21 - 16:15
Цитата:
например в медучреждениях
или ты не знаешь путь передачи туберкулёза, который в рейтинге на первом месте
Victor Yang:
То есть ты не знаешь разницы между путями передачи ВИЧ и коронавируса?
То есть ты не знаешь разницы между путями передачи ВИЧ и коронавируса?
например в медучреждениях
или ты не знаешь путь передачи туберкулёза, который в рейтинге на первом месте
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 06.07.21 - 17:03
Цитата:
Что в медучреждениях? Можно заразиться ВИЧ? И много таких случаев ты знаешь? При соблюдении нормальных условий (использование одноразовых инструментов и стерилизация многоразовых) - заражения ВИЧ можно избежать. Но против коронавируса эти методы не помогут, равно как и методы против коронавируса не помогут против ВИЧ.
Цитата:
А против туберкулёза есть прививка. Не будь её - случаев было бы в сотни раз больше.
N0name:
например в медучреждениях
например в медучреждениях
Что в медучреждениях? Можно заразиться ВИЧ? И много таких случаев ты знаешь? При соблюдении нормальных условий (использование одноразовых инструментов и стерилизация многоразовых) - заражения ВИЧ можно избежать. Но против коронавируса эти методы не помогут, равно как и методы против коронавируса не помогут против ВИЧ.
Цитата:
N0name:
туберкулёза
туберкулёза
А против туберкулёза есть прививка. Не будь её - случаев было бы в сотни раз больше.
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