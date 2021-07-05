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≡ Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41863
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 12:04
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Добровольно-принудительная вакцинация, понятно что большие деньги замешаны. Что имеем по факту: привитые от Ковида - болеют Ковидом, прививка может вызвать тромбоз, а хватает её на три месяца, каждые полгода новый вариант вируса, маски-перчатки обязательно, одним всё Ашык, ходи везде гуляй, а другим везде Жабык, Арбайтен нихт, требуется разрешения по 7500 в неделю.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12278
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 22:30
#30
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Цитата:
рихард:
Разве это вакцинация? Это еще раз говорит о том, что препарат скороспельный, не доведенный до ума так сказать.


вы специалист в области вирусологии и вакцинации?
похоже на рассуждения дилетанта больше
реальные специалисты говорят, что остановить эпидемию сейчас может только повальная вакцинация.
не только у нас, или в рф, а практически во всех странах мира.
надо верить специалистам.
а плохая вакцина или нет, показывают клинические испытания, несколько фаз,
у того же спутника эффективность 97 процентов.
и у всех вакцин от ковида зарегистрированных в мире указано-применение в чрезвычайных ситуациях, какая сейчас и есть
что ждать десять лет разработок и не применять?
так за это время все люди на земле вымрут.

[Исправлено: alex_60, 05.07.2021 - 23:05]
Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
126
Re: Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без...
Отправлено: 05.07.21 - 23:49
#31
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для диванных вирусологов
РАЗ

ДВА
Профайл
Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14093
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 06.07.21 - 00:10
#32
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Цитата:
Елена Пикельная:
Читайте медицинскую энциклопедию, а не размышлизмы всяких шарлатанов в интернете.

Ни в коем случае не против вакцинации, но к слову - что же за врачи работают в Скорой Помощи, которые выступают против вакцинации?
Профайл
Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14093
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 06.07.21 - 00:13
#33
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Цитата:
N0name:
для диванных вирусологов РАЗ ДВА

П... Ц, авторитетные источники.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7246
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 06.07.21 - 00:22
#34
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Цитата:
N0name:
РАЗ

В первом же источнике, первый комментарий: цитирую - //Где ссылка на источник? Такое и я могу написать / придумать...//
Так что три четыре, выполняем медленно движения. (с) Вы ещё инстаграм не читали? :lol:
Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
126
Re: Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без...
Отправлено: 06.07.21 - 00:35
#35
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Цитата:
Victor Yang:

ну да, только ты тут свет в окне :lol:
Цитата:
elektron:

для особо "одаренных" на испанском
ТРИ :lol:
Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
126
Re: Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без...
Отправлено: 06.07.21 - 00:37
#36
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Цитата:
elektron:

так шта...- можешь выполнять движения до бесконечности
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7246
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 06.07.21 - 10:13
#37
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Цитата:
N0name:
для особо "одаренных" на испанском ТРИ

И что три? трите дальше:-) Andre Dias Blog. Поищите блоги Педро или ещё кого. Бред да и только. Но одарённым не понять :-) :lol:
Да кстати почитайте по своим РАЗ комментарии, очень интересно - рекомендую. А потом можете свой блог создать и нам ссылки скидывать. :lol:

[Исправлено: elektron, 06.07.2021 - 05:24]
Профайл
Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14093
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 06.07.21 - 10:36
#38
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Цитата:
N0name:
для особо "одаренных" на испанском ТРИ

А что - сайты на испанском языке по умолчанию считаются авторитетными? Да даже если и так, то это не исключает того что коронавирус может представлять бОльшую опасность вкупе с другими заболеваниями, а не сам по себе. Равно как и ВИЧ, который сам по себе не убивает человека, а убить его могут совсем другие заболевания, которые без ВИЧ довольно безобидны.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
126
Re: Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без...
Отправлено: 06.07.21 - 13:54
#39
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Цитата:
Victor Yang:
А что - сайты на испанском языке по умолчанию считаются авторитетными?

только лично твое мнение считается по умолчанию авторитетным и безоговорочным.
p.s. с таким же успехом можешь привиться из лужи- эффект будет одинаковым. Это мое мнение - обсуждению не подлежит! :lol:
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
126
Re: Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без...
Отправлено: 06.07.21 - 14:12
#40
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Цитата:
Victor Yang:
Равно как и ВИЧ, который сам по себе не убивает человека,

ты сам себе ответил))) ВИЧ, который известен с 80х годов, что то я до сих пор от него прививок не слышал. Это на всякий случай: рейтинг смертности
Профайл
Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14093
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 06.07.21 - 15:45
#41
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Цитата:
N0name:
Это мое мнение - обсуждению не подлежит!

Ну да, ну да. А Земля плоская.
Цитата:
N0name:
ВИЧ, который известен с 80х годов, что то я до сих пор от него прививок не слышал

То есть ты не знаешь разницы между путями передачи ВИЧ и коронавируса?
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
126
Re: Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без...
Отправлено: 06.07.21 - 16:15
#42
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Цитата:
Victor Yang:
То есть ты не знаешь разницы между путями передачи ВИЧ и коронавируса?

например в медучреждениях
или ты не знаешь путь передачи туберкулёза, который в рейтинге на первом месте
Профайл
Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14093
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 06.07.21 - 17:03
#43
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Цитата:
N0name:
например в медучреждениях

Что в медучреждениях? Можно заразиться ВИЧ? И много таких случаев ты знаешь? При соблюдении нормальных условий (использование одноразовых инструментов и стерилизация многоразовых) - заражения ВИЧ можно избежать. Но против коронавируса эти методы не помогут, равно как и методы против коронавируса не помогут против ВИЧ.
Цитата:
N0name:
туберкулёза

А против туберкулёза есть прививка. Не будь её - случаев было бы в сотни раз больше.
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