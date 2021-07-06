Re: Александр ОЛЕЙНИК: Вакцина, любовь и справедливость

Отправлено: - 12:29

Хорошая статья, написана филигранно для "линии фронта" между противниками и сторонниками вакцинации от коронавируса.



На мой взгляд, когда есть выбор среди вакцин от короновируса, даже ярый противник вакцинации, если сложившаяся ситуация в социальной среде обитания сильно ограничит его свободы, возможно выберет на свою оценку "щадящую вакцину".



На моей работе, тем более связанной с частыми зарубежными командировками, работодатель предложил к выбору по мере их появления и поступления для вакцинации "СпутникV" (2-х компонентная), "ЭпиВаКорона" (2-х компонентная), "Ковивак" (2-х компонентная) и с конца июня "Спутник-лайт" (1 комп.). Окончательный срок начала вакцинации нам установили до 15 июля. Так же с начала февраля в течении месяца желающие привиться Pfizer/BioNTech, возможность доставки которой нам предоставили наши европейские коллеги, должны были оставить заявку, но это касалось только сотрудников у которых частые зарубежные командировки. Желающих привиться европейской вакциной оказалось почему-то совсем немного. При этом руководство компании нам "зарубежникам" выбравшим российские вакцины, при зарубежных командировках с учетом эпидемиологических требований посещаемых стран, при необходимости организовывает тестирование на короновирус в аэропортах прибытия.



Посовещавшись через родственников и знакомых с врачами в том числе с инфекционистами, я выбрал ЭпиВакКорону. Как-то так.



Данное сообщение ни как не относится к какой-либо рекламе по вакцинам. У человека в конце концов должен быть выбор, тем более если без вакцинирования ты будешь ограничен в социальной среде и тем более можешь остаться без работы.