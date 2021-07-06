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≡ За призыв к митингу против принудительной вакцинации арестовали на 3 суток жителя Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41861
За призыв к митингу против принудительной вакцинации арестовали на 3 суток жителя Костаная
Отправлено: 06.07.21 - 11:12
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В судебном заседании Зинченко вину не признал. Пояснил, что фотографий в Telegram он не размещал, поскольку у него нет такого приложения. Имеется аккаунт в Instagram, где указаны его данные, имеется его фото.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1409
Re: За призыв к митингу против принудительной вакцинации...
Отправлено: 06.07.21 - 11:12
#1
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Кто бы сомневался))) Парк наверно уже оцепили?) "Снегоуборочная кампания " уже началась?)))
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14088
Re: За призыв к митингу против принудительной вакцинации...
Отправлено: 06.07.21 - 11:56
#2
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Не понимаю я этих развлечений в виде митингов. Если власть не слышит - они и митингов не услышат. А если слышит - можно и не устраивать бардак, а тихо и адресно обратиться.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2459
Re: За призыв к митингу против принудительной вакцинации...
Отправлено: 06.07.21 - 12:23
#3
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Если уж организуешь митинг, так готовься так, чтобы и комар носа не подточил!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8587
Re: За призыв к митингу против принудительной вакцинации...
Отправлено: 06.07.21 - 12:41
#4
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Удивительно
И опять тот же самый Зинченко))
Сколько тут про него уже публикаций было?))
Осталось их вместе с "кофейным стаканчиком" подружить))
Провинциальную оппозицию тут будут отыгрывать)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8587
Re: За призыв к митингу против принудительной вакцинации...
Отправлено: 06.07.21 - 12:45
#5
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Цитата:
Victor Yang:
Не понимаю я этих развлечений в виде митингов. Если власть не слышит - они и митингов не услышат. А если слышит - можно и не устраивать бардак, а тихо и адресно обратиться.

По МРТ уже ответили ему,что будут решать вопрос в 22 году, поэтому он под видом что он всеровно будет митинговать за изначальную тему пропихнул хайповую чтобы больше сторонников привлечь
Хитрость фраера сгубила)
Хотя изначально шел со справедливым требованием
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