Отправлено: - 12:45

Victor Yang:

Не понимаю я этих развлечений в виде митингов. Если власть не слышит - они и митингов не услышат. А если слышит - можно и не устраивать бардак, а тихо и адресно обратиться.

Цитата:По МРТ уже ответили ему,что будут решать вопрос в 22 году, поэтому он под видом что он всеровно будет митинговать за изначальную тему пропихнул хайповую чтобы больше сторонников привлечьХитрость фраера сгубила)Хотя изначально шел со справедливым требованием