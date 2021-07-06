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≡ Александр ОЛЕЙНИК: Вакцина, любовь и справедливость
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41861
Александр ОЛЕЙНИК: Вакцина, любовь и справедливость
Отправлено: 06.07.21 - 10:42
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Сегодня популярна поговорка: "Тот, кто ищет справедливости вечером, утром ищет новую работу". И это еще один аргумент против принудительной вакцинации. Вот только вопрос не стоит в том, прав ты или не прав. А вопрос стоит - жив ты или нет.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14088
Александр ОЛЕЙНИК: Вакцина, любовь и справедливость
Отправлено: 06.07.21 - 10:42
#1
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О, а давайте делать ставки на количество комментариев в Инстаграме типа "Сколько вам заплатили?". Я думаю что будет штук 20.
P.S. Статья понравилась - всё по делу.
P.P.S. Ждем Юлю со ступой Пфайзер.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7246
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Вакцина, любовь и справедливость
Отправлено: 06.07.21 - 10:48
#2
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Интересный взгляд. Хорошая и взвешенная статья.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1409
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Вакцина, любовь и справедливость
Отправлено: 06.07.21 - 10:53
#3
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Цитата:
если в детстве не сделали прививки. Кто сможет оспорить этот факт?


Я писала отказы на АКДС и пробу Манту. Несбиваемая температура под сорокет, а Манту вечно расплывалась (как и у меня) и приходилось в то время ехать в Тубик к фтизиатру. От полиомиелита капли (если я не ошибаюсь) реакции не давали, нормально все было. В школе от чего то прививали, уже не помню, даже отказ не писали, хватило устного.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14088
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Вакцина, любовь и справедливость
Отправлено: 06.07.21 - 10:56
#4
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Цитата:
elektron:
Интересный взгляд.

В современном мире иногда "права человека" возводятся в культ до абсурда. Несколько лет назад в США (вроде) был суд - религиозный кондитер отказал в заказе на свадебный торт гей-паре. Пара подала в суд и выиграла, а право на свободу религии и взглядов осталось попранным.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2119
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Вакцина, любовь и справедливость
Отправлено: 06.07.21 - 12:29
#5
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Хорошая статья, написана филигранно для "линии фронта" между противниками и сторонниками вакцинации от коронавируса.

На мой взгляд, когда есть выбор среди вакцин от короновируса, даже ярый противник вакцинации, если сложившаяся ситуация в социальной среде обитания сильно ограничит его свободы, возможно выберет на свою оценку "щадящую вакцину".

На моей работе, тем более связанной с частыми зарубежными командировками, работодатель предложил к выбору по мере их появления и поступления для вакцинации "СпутникV" (2-х компонентная), "ЭпиВаКорона" (2-х компонентная), "Ковивак" (2-х компонентная) и с конца июня "Спутник-лайт" (1 комп.). Окончательный срок начала вакцинации нам установили до 15 июля. Так же с начала февраля в течении месяца желающие привиться Pfizer/BioNTech, возможность доставки которой нам предоставили наши европейские коллеги, должны были оставить заявку, но это касалось только сотрудников у которых частые зарубежные командировки. Желающих привиться европейской вакциной оказалось почему-то совсем немного. При этом руководство компании нам "зарубежникам" выбравшим российские вакцины, при зарубежных командировках с учетом эпидемиологических требований посещаемых стран, при необходимости организовывает тестирование на короновирус в аэропортах прибытия.

Посовещавшись через родственников и знакомых с врачами в том числе с инфекционистами, я выбрал ЭпиВакКорону. Как-то так.

Данное сообщение ни как не относится к какой-либо рекламе по вакцинам. У человека в конце концов должен быть выбор, тем более если без вакцинирования ты будешь ограничен в социальной среде и тем более можешь остаться без работы.
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