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Александр ОЛЕЙНИК: Вакцина, любовь и справедливость
Александр ОЛЕЙНИК: Вакцина, любовь и справедливость
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 41861
Александр ОЛЕЙНИК: Вакцина, любовь и справедливость
Отправлено: 06.07.21 - 10:42
Сегодня популярна поговорка: "Тот, кто ищет справедливости вечером, утром ищет новую работу". И это еще один аргумент против принудительной вакцинации. Вот только вопрос не стоит в том, прав ты или не прав. А вопрос стоит - жив ты или нет.
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Александр ОЛЕЙНИК: Вакцина, любовь и справедливость
Отправлено: 06.07.21 - 10:42
О, а давайте делать ставки на количество комментариев в Инстаграме типа "Сколько вам заплатили?". Я думаю что будет штук 20.
P.S. Статья понравилась - всё по делу.
P.P.S. Ждем Юлю со ступой Пфайзер.
P.S. Статья понравилась - всё по делу.
P.P.S. Ждем Юлю со ступой Пфайзер.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7246
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Вакцина, любовь и справедливость
Отправлено: 06.07.21 - 10:48
Интересный взгляд. Хорошая и взвешенная статья.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
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- 1409
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Вакцина, любовь и справедливость
Отправлено: 06.07.21 - 10:53
Цитата:
Я писала отказы на АКДС и пробу Манту. Несбиваемая температура под сорокет, а Манту вечно расплывалась (как и у меня) и приходилось в то время ехать в Тубик к фтизиатру. От полиомиелита капли (если я не ошибаюсь) реакции не давали, нормально все было. В школе от чего то прививали, уже не помню, даже отказ не писали, хватило устного.
если в детстве не сделали прививки. Кто сможет оспорить этот факт?
Я писала отказы на АКДС и пробу Манту. Несбиваемая температура под сорокет, а Манту вечно расплывалась (как и у меня) и приходилось в то время ехать в Тубик к фтизиатру. От полиомиелита капли (если я не ошибаюсь) реакции не давали, нормально все было. В школе от чего то прививали, уже не помню, даже отказ не писали, хватило устного.
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Вакцина, любовь и справедливость
Отправлено: 06.07.21 - 10:56
Цитата:
В современном мире иногда "права человека" возводятся в культ до абсурда. Несколько лет назад в США (вроде) был суд - религиозный кондитер отказал в заказе на свадебный торт гей-паре. Пара подала в суд и выиграла, а право на свободу религии и взглядов осталось попранным.
elektron:
Интересный взгляд.
Интересный взгляд.
В современном мире иногда "права человека" возводятся в культ до абсурда. Несколько лет назад в США (вроде) был суд - религиозный кондитер отказал в заказе на свадебный торт гей-паре. Пара подала в суд и выиграла, а право на свободу религии и взглядов осталось попранным.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы
- Регистрация:
- 25.05.11
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- 2119
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Вакцина, любовь и справедливость
Отправлено: 06.07.21 - 12:29
Хорошая статья, написана филигранно для "линии фронта" между противниками и сторонниками вакцинации от коронавируса.
На мой взгляд, когда есть выбор среди вакцин от короновируса, даже ярый противник вакцинации, если сложившаяся ситуация в социальной среде обитания сильно ограничит его свободы, возможно выберет на свою оценку "щадящую вакцину".
На моей работе, тем более связанной с частыми зарубежными командировками, работодатель предложил к выбору по мере их появления и поступления для вакцинации "СпутникV" (2-х компонентная), "ЭпиВаКорона" (2-х компонентная), "Ковивак" (2-х компонентная) и с конца июня "Спутник-лайт" (1 комп.). Окончательный срок начала вакцинации нам установили до 15 июля. Так же с начала февраля в течении месяца желающие привиться Pfizer/BioNTech, возможность доставки которой нам предоставили наши европейские коллеги, должны были оставить заявку, но это касалось только сотрудников у которых частые зарубежные командировки. Желающих привиться европейской вакциной оказалось почему-то совсем немного. При этом руководство компании нам "зарубежникам" выбравшим российские вакцины, при зарубежных командировках с учетом эпидемиологических требований посещаемых стран, при необходимости организовывает тестирование на короновирус в аэропортах прибытия.
Посовещавшись через родственников и знакомых с врачами в том числе с инфекционистами, я выбрал ЭпиВакКорону. Как-то так.
Данное сообщение ни как не относится к какой-либо рекламе по вакцинам. У человека в конце концов должен быть выбор, тем более если без вакцинирования ты будешь ограничен в социальной среде и тем более можешь остаться без работы.
На мой взгляд, когда есть выбор среди вакцин от короновируса, даже ярый противник вакцинации, если сложившаяся ситуация в социальной среде обитания сильно ограничит его свободы, возможно выберет на свою оценку "щадящую вакцину".
На моей работе, тем более связанной с частыми зарубежными командировками, работодатель предложил к выбору по мере их появления и поступления для вакцинации "СпутникV" (2-х компонентная), "ЭпиВаКорона" (2-х компонентная), "Ковивак" (2-х компонентная) и с конца июня "Спутник-лайт" (1 комп.). Окончательный срок начала вакцинации нам установили до 15 июля. Так же с начала февраля в течении месяца желающие привиться Pfizer/BioNTech, возможность доставки которой нам предоставили наши европейские коллеги, должны были оставить заявку, но это касалось только сотрудников у которых частые зарубежные командировки. Желающих привиться европейской вакциной оказалось почему-то совсем немного. При этом руководство компании нам "зарубежникам" выбравшим российские вакцины, при зарубежных командировках с учетом эпидемиологических требований посещаемых стран, при необходимости организовывает тестирование на короновирус в аэропортах прибытия.
Посовещавшись через родственников и знакомых с врачами в том числе с инфекционистами, я выбрал ЭпиВакКорону. Как-то так.
Данное сообщение ни как не относится к какой-либо рекламе по вакцинам. У человека в конце концов должен быть выбор, тем более если без вакцинирования ты будешь ограничен в социальной среде и тем более можешь остаться без работы.
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