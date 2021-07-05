Отправлено: - 23:05

abaika95:

Не Мы же не нежные немцы)) Отпор дадим)

abaika95:

Да и к нам не бездельники приедут как в Германию

сайлау курманов: В пятницу десять молодчиков избили двух семейных парней, последние попали в больницу с пробитой башкой и сломанной челюстью.

[Исправлено: elektron, 05.07.2021 - 18:39]

Цитата:Ну тогда сначала дайте отпор, тем кто головы отрезает и трупы в колодцы бросает. Это ещё никто не приехал если что.Цитата:Ну да ну да а как же и отстроят Давыденовку, т.е. Енбек. да?ПС: афгане ещё не приехали, но Цитата: