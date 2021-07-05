Отправлено: - 22:30

рихард:

Разве это вакцинация? Это еще раз говорит о том, что препарат скороспельный, не доведенный до ума так сказать.

[Исправлено: alex_60, 05.07.2021 - 23:05]

Цитата:вы специалист в области вирусологии и вакцинации?похоже на рассуждения дилетанта большереальные специалисты говорят, что остановить эпидемию сейчас может только повальная вакцинация.не только у нас, или в рф, а практически во всех странах мира.надо верить специалистам.а плохая вакцина или нет, показывают клинические испытания, несколько фаз,у того же спутника эффективность 97 процентов.и у всех вакцин от ковида зарегистрированных в мире указано-применение в чрезвычайных ситуациях, какая сейчас и естьчто ждать десять лет разработок и не применять?так за это время все люди на земле вымрут.