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≡ Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41858
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 12:04
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Добровольно-принудительная вакцинация, понятно что большие деньги замешаны. Что имеем по факту: привитые от Ковида - болеют Ковидом, прививка может вызвать тромбоз, а хватает её на три месяца, каждые полгода новый вариант вируса, маски-перчатки обязательно, одним всё Ашык, ходи везде гуляй, а другим везде Жабык, Арбайтен нихт, требуется разрешения по 7500 в неделю.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12273
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 22:30
#30
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Цитата:
рихард:
Разве это вакцинация? Это еще раз говорит о том, что препарат скороспельный, не доведенный до ума так сказать.


вы специалист в области вирусологии и вакцинации?
похоже на рассуждения дилетанта больше
реальные специалисты говорят, что остановить эпидемию сейчас может только повальная вакцинация.
не только у нас, или в рф, а практически во всех странах мира.
надо верить специалистам.
а плохая вакцина или нет, показывают клинические испытания, несколько фаз,
у того же спутника эффективность 97 процентов.
и у всех вакцин от ковида зарегистрированных в мире указано-применение в чрезвычайных ситуациях, какая сейчас и есть
что ждать десять лет разработок и не применять?
так за это время все люди на земле вымрут.

[Исправлено: alex_60, 05.07.2021 - 23:05]
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
112
Re: Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без...
Отправлено: 05.07.21 - 23:49
#31
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для диванных вирусологов
РАЗ

ДВА
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14083
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 06.07.21 - 00:10
#32
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Цитата:
Елена Пикельная:
Читайте медицинскую энциклопедию, а не размышлизмы всяких шарлатанов в интернете.

Ни в коем случае не против вакцинации, но к слову - что же за врачи работают в Скорой Помощи, которые выступают против вакцинации?
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14083
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 06.07.21 - 00:13
#33
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Цитата:
N0name:
для диванных вирусологов РАЗ ДВА

П... Ц, авторитетные источники.
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