Re: Город разрушенных фонтанов - Почему современный Рудный стал...

Отправлено: - 13:44

В последнее время одни плохие новости и всё из Рудного. В пятницу десять молодчиков избили двух семейных парней, последние попали в больницу с пробитой башкой и сломанной челюстью. Полисмены подумали про хулиганство, когда пахнет уголовкой и по этой причине комментаторы разразились с гневной тирадой в их адрес, даже мелькнули идей пикетировать офис правоохранителей. Однако, из СМИ никто так и не решился освятить сие происшествие, скудную инфу нашкребли как всегда у Сталкера, на его группе защиты прав потребителей.