Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 12:04
Добровольно-принудительная вакцинация, понятно что большие деньги замешаны. Что имеем по факту: привитые от Ковида - болеют Ковидом, прививка может вызвать тромбоз, а хватает её на три месяца, каждые полгода новый вариант вируса, маски-перчатки обязательно, одним всё Ашык, ходи везде гуляй, а другим везде Жабык, Арбайтен нихт, требуется разрешения по 7500 в неделю. Читать новость
При союзе никто бы даже думать не смог про другое, взяли под козырек и ровным строем пошли на уколы. Однако, я не думаю что Гейтс или наше правительство заинтересованы убить своих граждан вот таким вот методом. Как утверждают из Рен-ТВ.
Будь это в пределах одной страны - можно было бы задать этот вопрос. Но в мировом масштабе такой заговор попросту невозможен. И то что ПОКА смертность такая же - не значит что она останется такой же безо всяких мер. Изучите сложные проценты - и поймете. Италия прошлой весной оказалась в ситуации, когда аппаратов ИВЛ не хватало и врачам нужно было выбирать кого туда положить. Тяжелые и пожилые пациенты, по законам военного времени, отправлялись умирать, а на аппарат клались небезнадежные и перспективные.
Теперь Сингапур будет относиться к COVID-19 так же, как и к любым другим постоянно присутствующим болезням. Например, как к гриппу. Цель свести передачу вируса к нулю больше не ставится, пишет сингапурское издание The Straits Times. Количество случаев заражений больше объявляться не будет. Власти станут фиксировать только госпитализацию, тяжелые случаи и смертность (как для гриппа). Карантин для путешествующих отменяется. Как и изоляция близких контактов заболевших.
Цитата:
В общем, опыт Сингапура может стать передовым для тех стран, которые уже устали жить в условиях неопределённости и медицинской диктатуры».
Что имеем по факту: привитые от Ковида - болеют Ковидом
И сколько среди них заплативших, сколько в ведро выливших?
Цитата:
смертность та же, из-за чего весь сыр-бор?
Вы сравниваете год, когда не было ограничений вообще никаких, с годом жестких мер. А представьте, что мер никаких не было бы, и все разом переболели за месяц, а не за год? Тогда один месяц трупы штабелями складывали бы из-за нехватки ИВЛ, а в другие месяцы они простаивали бы за ненадобностью. Цифры могли быть многократно выше.
Меня просто убивает тот факт, что против широкой вакцинации выступают и громче всех верещат те, кто не стал уродом только потому, что в детстве был без всяких разговоров вакцинирован от оспы и полиомиелита. Читайте медицинскую энциклопедию, а не размышлизмы всяких шарлатанов в интернете. У меня всё.
вакцинация о которой вы тут упомянули коснулась практически всех. Но заметьте, что ее сделали раз и на всю жизнь. А тут надо прививаться через каждые полгода. Разве это вакцинация? Это еще раз говорит о том, что препарат скороспельный, не доведенный до ума так сказать. И продолжает совершенствоваться уже на живых пациентах. Я за прививки, но за качественные, а не за этот бутор, который агрессивно и силой втюхивают населению
рихард: Но заметьте, что ее сделали раз и на всю жизнь. А тут надо прививаться через каждые полгода.
Ну почему же на всю жизнь? Есть вирусы как грипп, но он больше сезонный, поэтому раз в год достаточно. Да и другие прививки тоже рекомендуется "освежать" будь то корь, столбняк или ещё что, правда реже.
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать