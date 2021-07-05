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≡ Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41858
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 12:04
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Добровольно-принудительная вакцинация, понятно что большие деньги замешаны. Что имеем по факту: привитые от Ковида - болеют Ковидом, прививка может вызвать тромбоз, а хватает её на три месяца, каждые полгода новый вариант вируса, маски-перчатки обязательно, одним всё Ашык, ходи везде гуляй, а другим везде Жабык, Арбайтен нихт, требуется разрешения по 7500 в неделю.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4726
Re: Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без...
Отправлено: 05.07.21 - 14:13
#15
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При союзе никто бы даже думать не смог про другое, взяли под козырек и ровным строем пошли на уколы. Однако, я не думаю что Гейтс или наше правительство заинтересованы убить своих граждан вот таким вот методом. Как утверждают из Рен-ТВ.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
448
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 14:20
#16
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Цитата:
abaika95:
К нам едут специалисты,работяги

Вы каждого проверили?Цитата:
abaika95:
Немцы их не смогли работой обеспечить вместо этого посадили себе на шею

Их пустили в Европу и в Германию в том числе,по указанию США,потому что у Канцлера яиц нет,в прямом и переносном смысле,а у Германии суверенитета.
Цитата:
abaika95:
А те и рады их за это резать

Не все так плохо,освещают только одну сторону медали.У меня там зять живет с сестрой и сыном.Говорит-кровь у этих "беженцев" тоже красная))

[Исправлено: Сергей kst, 05.07.2021 - 14:26]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14083
Re: Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без...
Отправлено: 05.07.21 - 14:24
#17
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Цитата:
смертность та же, из-за чего весь сыр-бор?

Источник:

Будь это в пределах одной страны - можно было бы задать этот вопрос. Но в мировом масштабе такой заговор попросту невозможен. И то что ПОКА смертность такая же - не значит что она останется такой же безо всяких мер. Изучите сложные проценты - и поймете. Италия прошлой весной оказалась в ситуации, когда аппаратов ИВЛ не хватало и врачам нужно было выбирать кого туда положить. Тяжелые и пожилые пациенты, по законам военного времени, отправлялись умирать, а на аппарат клались небезнадежные и перспективные.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
448
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 14:29
#18
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Цитата:
Victor Yang:
Но в мировом масштабе такой заговор попросту невозможен

А единопорывный скачек цен возможен?Не заговор?Рука рынка?
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
298
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 14:58
#19
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Цитата:
abaika95:
К нам едут специалисты,работяги

Даааа..... Таких "специалистов", как ты, и врагу не пожелаешь :lol:
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1407
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 16:29
#20
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Цитата:
Теперь Сингапур будет относиться к COVID-19 так же, как и к любым другим постоянно присутствующим болезням. Например, как к гриппу. Цель свести передачу вируса к нулю больше не ставится, пишет сингапурское издание The Straits Times.
Количество случаев заражений больше объявляться не будет. Власти станут фиксировать только госпитализацию, тяжелые случаи и смертность (как для гриппа). Карантин для путешествующих отменяется. Как и изоляция близких контактов заболевших.


Цитата:
В общем, опыт Сингапура может стать передовым для тех стран, которые уже устали жить в условиях неопределённости и медицинской диктатуры».



Разум таки победил)))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8585
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 16:56
#21
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Цитата:
Сергей kst:
Вы каждого проверили?

американцы за бесполезных просить не будут)) бесполезные в афгане останутся
Цитата:
Сергей kst:
Их пустили в Европу и в Германию в том числе,по указанию США,потому что у Канцлера яиц нет,в прямом и переносном смысле,а у Германии суверенитета.

Их пустили немецкие политики ради своих целей
Также как мексов в США демократы завозят
Ради голосов на выборах
Цитата:
Сергей kst:
.Говорит-кровь у этих "беженцев" тоже красная))

Никто и не спорит)
Но режут то всеровно немцев Цитата:
Сергей kst:
А единопорывный скачек цен возможен?Не заговор?Рука рынка?

Скачок цен на нефть
Заговор арабских стран
Он мало кому выгоден кроме арабов)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11093
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 17:03
#22
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Цитата:
abaika95:
Но режут то всеровно немцев

А может это частный случай. А более общий - всех, кто приютил?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11093
Re: Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без...
Отправлено: 05.07.21 - 21:24
#23
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Цитата:
Что имеем по факту: привитые от Ковида - болеют Ковидом

И сколько среди них заплативших, сколько в ведро выливших?

Цитата:
смертность та же, из-за чего весь сыр-бор?

Вы сравниваете год, когда не было ограничений вообще никаких, с годом жестких мер. А представьте, что мер никаких не было бы, и все разом переболели за месяц, а не за год? Тогда один месяц трупы штабелями складывали бы из-за нехватки ИВЛ, а в другие месяцы они простаивали бы за ненадобностью. Цифры могли быть многократно выше.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7243
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 21:31
#24
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Цитата:
maxsaf:
Тогда один месяц трупы штабелями складывали бы из-за нехватки ИВЛ,

Так было в прошлом году уже, забыли некоторые просто.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11093
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 21:43
#25
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Цитата:
elektron:
Так было в прошлом году уже, забыли некоторые просто.

Не везде, только там где вовремя серьезные меры не применили
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
484
Re: Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без...
Отправлено: 05.07.21 - 21:51
#26
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Меня просто убивает тот факт, что против широкой вакцинации выступают и громче всех верещат те, кто не стал уродом только потому, что в детстве был без всяких разговоров вакцинирован от оспы и полиомиелита. Читайте медицинскую энциклопедию, а не размышлизмы всяких шарлатанов в интернете. У меня всё.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
142
Re: Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без...
Отправлено: 05.07.21 - 22:13
#27
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Цитата:
Елена Пикельная:

вакцинация о которой вы тут упомянули коснулась практически всех. Но заметьте, что ее сделали раз и на всю жизнь. А тут надо прививаться через каждые полгода. Разве это вакцинация? Это еще раз говорит о том, что препарат скороспельный, не доведенный до ума так сказать. И продолжает совершенствоваться уже на живых пациентах. Я за прививки, но за качественные, а не за этот бутор, который агрессивно и силой втюхивают населению
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7243
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 22:17
#28
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Цитата:
рихард:
Но заметьте, что ее сделали раз и на всю жизнь. А тут надо прививаться через каждые полгода.

Ну почему же на всю жизнь? Есть вирусы как грипп, но он больше сезонный, поэтому раз в год достаточно. Да и другие прививки тоже рекомендуется "освежать" будь то корь, столбняк или ещё что, правда реже. ;-)
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7243
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 22:19
#29
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Кстати от столбняка одна женщина уже умерла после покусов волком. Была статья. Вот чего было так трудно привиться? Конечно жаль, но всё же?
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