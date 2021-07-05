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США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным, - Bloomberg
США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным, - Bloomberg
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