США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным, - Bloomberg

Отправлено: - 19:32

А чего им дома не сидится? США 9000, Германия 2400. Целая армия уже, пусть и воюют за свою родину. А то так и будут бегать по миру как...