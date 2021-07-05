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≡ США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным, - Bloomberg
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41858
США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным, - Bloomberg
Отправлено: 05.07.21 - 12:20
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Афганцы, которые сотрудничали с американцами (водители, строители, переводчики и представители других профессий), боятся за свою безопасность после вывода контингента США.
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
143
Re: США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно...
Отправлено: 05.07.21 - 19:00
#45
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Цитата:
maxsaf:
Тем более демократия - как народ решит так и будет. Или нет?

Смешно.Но не весело.
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
121
США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным, - Bloomberg
Отправлено: 05.07.21 - 19:06
#46
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Цитата:
abaika95:
Кого они предали?

Пиндосы уже таких домой возили.
Из Вьетнама,когда там облажались.
Недавно из Ирака.
Ща, только что то , не по схеме.
Решили,видать , нашим СТАНАм подарунок подогнать.
Троянского коня...
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
143
Re: США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно...
Отправлено: 05.07.21 - 19:08
#47
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Цитата:
urmas:
А в афгане,те колаборанты, сразу на гринкарту метили, но...

Ни одного сарбоза не видел идейного. Только за страх и бабки.А о "зеленых" вообще молчу,продажные.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12272
США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным, - Bloomberg
Отправлено: 05.07.21 - 19:23
#48
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urmas:
Ща, только что то , не по схеме.[/quote

пересменка президентов, поэтому накладки.

[Исправлено: alex_60, 05.07.2021 - 19:29]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7238
США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным, - Bloomberg
Отправлено: 05.07.21 - 19:32
#49
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А чего им дома не сидится? США 9000, Германия 2400. Целая армия уже, пусть и воюют за свою родину. А то так и будут бегать по миру как...
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