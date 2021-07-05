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США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным, - Bloomberg
США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным, - Bloomberg
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41858
США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным, - Bloomberg
Отправлено: 05.07.21 - 12:20
Афганцы, которые сотрудничали с американцами (водители, строители, переводчики и представители других профессий), боятся за свою безопасность после вывода контингента США.
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(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22140
США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным, - Bloomberg
Отправлено: 05.07.21 - 13:55
Цитата:
Конечно, не бездедьники,
американские - Полицаи...
abaika95:
Да и к нам не бездельники приедут как в Германию
Да и к нам не бездельники приедут как в Германию
Конечно, не бездедьники,
американские - Полицаи...
США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным, - Bloomberg
Отправлено: 05.07.21 - 13:58
Цитата:
Не любители это уж точно
abaika95:
Да и к нам не бездельники приедут как в Германию
Да и к нам не бездельники приедут как в Германию
Не любители это уж точно
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.04.20
- Сообщений:
- 448
США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным, - Bloomberg
Отправлено: 05.07.21 - 14:05
Цитата:
Это в коментах смешно,а когда эти "беженцы"начнут людей убивать,не дай Бог.Основная часть боевиков из Сирии перебрасывалась в Афганистан.Некоторые из них,наши граждане ,забыли?Один из них,к стати, сидит в казахстанской тюрьме.А сколько их незамеченных, благополучно вернулось обратно в Казахстан?
Имхо-(плохая экономическая ситуация)-хорошая "почва",недовольство граждан растет.Вполне вероятна вербовка наших граждан.
Некоторые могут говорить что угодно,переводя серьезную ситуацию в плоскость кривых шуток до поры,когда это коснется их самих или близких.
И тогда не окопы копать надо будет,а могилы,и скрепные стирки на реке-покажутся благим делом.
Вы там за клавиатурой совсем страх потеряли,соотечественники(бывшие и настоящие).
maxsaf:
Это в коментах смешно,а когда эти "беженцы"начнут людей убивать,не дай Бог.Основная часть боевиков из Сирии перебрасывалась в Афганистан.Некоторые из них,наши граждане ,забыли?Один из них,к стати, сидит в казахстанской тюрьме.А сколько их незамеченных, благополучно вернулось обратно в Казахстан?
Имхо-(плохая экономическая ситуация)-хорошая "почва",недовольство граждан растет.Вполне вероятна вербовка наших граждан.
Некоторые могут говорить что угодно,переводя серьезную ситуацию в плоскость кривых шуток до поры,когда это коснется их самих или близких.
И тогда не окопы копать надо будет,а могилы,и скрепные стирки на реке-покажутся благим делом.
Вы там за клавиатурой совсем страх потеряли,соотечественники(бывшие и настоящие).
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.04.20
- Сообщений:
- 448
США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным, - Bloomberg
Отправлено: 05.07.21 - 14:09
Цитата:
abaika95:
Отпор дадим)
Отпор дадим)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.04.19
- Сообщений:
- 143
Re: США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно...
Отправлено: 05.07.21 - 14:34
Цитата:
Согласен. Серьёзная тема, а юродивые по клавишам стучат, вперёд мыслей.
Хотя я так понимаю, для них любая тема это танцплощадка.
Сергей kst:
Вы там за клавиатурой совсем страх потеряли,соотечественники(бывшие и настоящие).
Вы там за клавиатурой совсем страх потеряли,соотечественники(бывшие и настоящие).
Согласен. Серьёзная тема, а юродивые по клавишам стучат, вперёд мыслей.
Хотя я так понимаю, для них любая тема это танцплощадка.
США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным, - Bloomberg
Отправлено: 05.07.21 - 15:04
//США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным//
Что за формулировка-помогали?
Коллаборационисты,сотрудничающие с оккупантом.
Раньше говорили проще-предатель.
На кой оне здеся сдалися?
Предавший раз,предаст ещё.
И пшак в спину приютившему.
Так, шта надо хорошо подумать ютить иху мать.
Или нет...
[Исправлено: urmas, 05.07.2021 - 15:06]
[Исправлено: urmas, 05.07.2021 - 15:07]
Что за формулировка-помогали?
Коллаборационисты,сотрудничающие с оккупантом.
Раньше говорили проще-предатель.
На кой оне здеся сдалися?
Предавший раз,предаст ещё.
И пшак в спину приютившему.
Так, шта надо хорошо подумать ютить иху мать.
Или нет...
[Исправлено: urmas, 05.07.2021 - 15:06]
[Исправлено: urmas, 05.07.2021 - 15:07]
США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным, - Bloomberg
Отправлено: 05.07.21 - 16:54
Цитата:
А в чем проблема? Не хотите их тут - так и скажите - не хотим, кто вам че независимым скажет? Тем более демократия - как народ решит так и будет. Или нет?
MAN:
Согласен. Серьёзная тема, а юродивые по клавишам стучат, вперёд мыслей. Хотя я так понимаю, для них любая тема это танцплощадка.
Согласен. Серьёзная тема, а юродивые по клавишам стучат, вперёд мыслей. Хотя я так понимаю, для них любая тема это танцплощадка.
А в чем проблема? Не хотите их тут - так и скажите - не хотим, кто вам че независимым скажет? Тем более демократия - как народ решит так и будет. Или нет?
Re: США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно...
Отправлено: 05.07.21 - 17:18
никаких афганцев в Казахстане не будет.
однозначно.
а то у некоторых тут аж пена изо рта,
с хлебом солью собрались встречать.
однозначно.
а то у некоторых тут аж пена изо рта,
с хлебом солью собрались встречать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 8585
США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным, - Bloomberg
Отправлено: 05.07.21 - 17:33
Цитата:
Так те спецы кого хотят к нам направить как раз и воевали против этих боевиков
Опыт у них за время войны накоплен огромный
Надо их забрать на всякий случай
Цитата:
Получается как те афганцы кто сотрудничал с советскими войсками были предателями дела пророка?
И в Сирии сейчас те сирийцы кто против боевиков ИГИЛ сражается вместе с российской армией они тоже предатели?Цитата:
Кого они предали?
Талибан?Цитата:
Будут
Их надо на север поселить
Дать землю
Будут нашими "казаками" приграничными
Сергей kst:
Бог.Основная часть боевиков из Сирии перебрасывалась в Афганистан.Некоторые из них,наши граждане ,забыли?
Бог.Основная часть боевиков из Сирии перебрасывалась в Афганистан.Некоторые из них,наши граждане ,забыли?
Так те спецы кого хотят к нам направить как раз и воевали против этих боевиков
Опыт у них за время войны накоплен огромный
Надо их забрать на всякий случай
Цитата:
urmas:
Что за формулировка-помогали? Коллаборационисты,сотрудничающие с оккупантом
Что за формулировка-помогали? Коллаборационисты,сотрудничающие с оккупантом
Получается как те афганцы кто сотрудничал с советскими войсками были предателями дела пророка?
И в Сирии сейчас те сирийцы кто против боевиков ИГИЛ сражается вместе с российской армией они тоже предатели?Цитата:
urmas:
На кой оне здеся сдалися? Предавший раз,предаст ещё.
На кой оне здеся сдалися? Предавший раз,предаст ещё.
Кого они предали?
Талибан?Цитата:
alex_60:
никаких афганцев в Казахстане не будет. однозначно.
никаких афганцев в Казахстане не будет. однозначно.
Будут
Их надо на север поселить
Дать землю
Будут нашими "казаками" приграничными
США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным, - Bloomberg
Отправлено: 05.07.21 - 17:36
в конце концов, пусть вывозят в свой
ближайший 51 штат, на украину.
ближайший 51 штат, на украину.
США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным, - Bloomberg
Отправлено: 05.07.21 - 17:39
Цитата:
какими вашими?
понаехавших что ли, как ты,
с других стран?
которые здесь сами без году неделя.
[Исправлено: alex_60, 05.07.2021 - 17:41]
abaika95:
Будут нашими
Будут нашими
какими вашими?
понаехавших что ли, как ты,
с других стран?
которые здесь сами без году неделя.
[Исправлено: alex_60, 05.07.2021 - 17:41]
США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным, - Bloomberg
Отправлено: 05.07.21 - 17:40
Цитата:
А они хотят в 52-й
alex_60:
в конце концов, пусть вывозят в свой ближайший 51 штат, на украину.
в конце концов, пусть вывозят в свой ближайший 51 штат, на украину.
А они хотят в 52-й
США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным, - Bloomberg
Отправлено: 05.07.21 - 17:43
Цитата:
похоже. временно они хотят.
шиш с маслом.
maxsaf:
А они хотят в 52-й
А они хотят в 52-й
похоже. временно они хотят.
шиш с маслом.
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2230
Re: США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно...
Отправлено: 05.07.21 - 18:23
Официально об этой просьбе пока не сообщалось, но госсекретарь США Энтони Блинкен встречался 1 июля с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым и министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, которые находятся в Вашингтоне. Блинкен, в частности, поблагодарил Камилова «за неизменную поддержку Узбекистаном справедливого и прочного мирного урегулирования в Афганистане».
В заметке отмечено же: Официально об этой просьбе пока не сообщалось...
Ситуация не простая сложилась. Возможно Талибан зачистит правительственные войска, эксперты прогнозируют, что им для этого нужно от 6 месяцев до 1 года.
Уже часть правительственных войск перешла на сторону Талибана, кроме того отдельные подразделения с согласия Таджикистана и Узбекистана перешли на их территории, из приграничных районов, последние пограничники. При этом Узбекистан заверил, что в случае осложнения обстановки поможет Таджикистану, последние входят в ОДКБ, там расположена 201 военная база РФ.
Следует отметить, что Талибан проповедует радикальный ислам в пределах только Афганистана, с их слов нападать на соседей они не будут, в отличие от Аль-Каиды и Игил которые конфликтуют с соседями и хотят создать исламский халифат. Со всеми ими непростые отношения у Китая и Ирана, поэтому прогнозировать как сложатся обстоятельства в реалиях очень сложно.
В заметке отмечено же: Официально об этой просьбе пока не сообщалось...
Ситуация не простая сложилась. Возможно Талибан зачистит правительственные войска, эксперты прогнозируют, что им для этого нужно от 6 месяцев до 1 года.
Уже часть правительственных войск перешла на сторону Талибана, кроме того отдельные подразделения с согласия Таджикистана и Узбекистана перешли на их территории, из приграничных районов, последние пограничники. При этом Узбекистан заверил, что в случае осложнения обстановки поможет Таджикистану, последние входят в ОДКБ, там расположена 201 военная база РФ.
Следует отметить, что Талибан проповедует радикальный ислам в пределах только Афганистана, с их слов нападать на соседей они не будут, в отличие от Аль-Каиды и Игил которые конфликтуют с соседями и хотят создать исламский халифат. Со всеми ими непростые отношения у Китая и Ирана, поэтому прогнозировать как сложатся обстоятельства в реалиях очень сложно.
США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным, - Bloomberg
Отправлено: 05.07.21 - 18:57
Цитата:
Те да.Цитата:
Эти нет .
Теплое с мягким.Опять у вас.В Сирии они не прислуживают расеянам(также как и иранцам)
Работают параллельно.
А в афгане,те колаборанты, сразу на гринкарту метили, но...
abaika95:
Получается как те афганцы кто сотрудничал с советскими войсками были предателями дела пророка?
Получается как те афганцы кто сотрудничал с советскими войсками были предателями дела пророка?
Те да.Цитата:
abaika95:
И в Сирии сейчас те сирийцы кто против боевиков ИГИЛ сражается вместе с российской армией они тоже предатели?
И в Сирии сейчас те сирийцы кто против боевиков ИГИЛ сражается вместе с российской армией они тоже предатели?
Эти нет .
Теплое с мягким.Опять у вас.В Сирии они не прислуживают расеянам(также как и иранцам)
Работают параллельно.
А в афгане,те колаборанты, сразу на гринкарту метили, но...
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