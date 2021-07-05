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≡ США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным, - Bloomberg
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41858
США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным, - Bloomberg
Отправлено: 05.07.21 - 12:20
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Афганцы, которые сотрудничали с американцами (водители, строители, переводчики и представители других профессий), боятся за свою безопасность после вывода контингента США.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22140
США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным, - Bloomberg
Отправлено: 05.07.21 - 13:55
#30
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Цитата:
abaika95:
Да и к нам не бездельники приедут как в Германию

Конечно, не бездедьники,
американские - Полицаи... :-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11091
США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным, - Bloomberg
Отправлено: 05.07.21 - 13:58
#31
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Цитата:
abaika95:
Да и к нам не бездельники приедут как в Германию

Не любители это уж точно :lol:
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
448
США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным, - Bloomberg
Отправлено: 05.07.21 - 14:05
#32
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Цитата:
maxsaf:

Это в коментах смешно,а когда эти "беженцы"начнут людей убивать,не дай Бог.Основная часть боевиков из Сирии перебрасывалась в Афганистан.Некоторые из них,наши граждане ,забыли?Один из них,к стати, сидит в казахстанской тюрьме.А сколько их незамеченных, благополучно вернулось обратно в Казахстан?
Имхо-(плохая экономическая ситуация)-хорошая "почва",недовольство граждан растет.Вполне вероятна вербовка наших граждан.
Некоторые могут говорить что угодно,переводя серьезную ситуацию в плоскость кривых шуток до поры,когда это коснется их самих или близких.
И тогда не окопы копать надо будет,а могилы,и скрепные стирки на реке-покажутся благим делом.
Вы там за клавиатурой совсем страх потеряли,соотечественники(бывшие и настоящие).
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
448
США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным, - Bloomberg
Отправлено: 05.07.21 - 14:09
#33
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Цитата:
abaika95:
Отпор дадим)

:lol:
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
141
Re: США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно...
Отправлено: 05.07.21 - 14:34
#34
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Цитата:
Сергей kst:
Вы там за клавиатурой совсем страх потеряли,соотечественники(бывшие и настоящие).

Согласен. Серьёзная тема, а юродивые по клавишам стучат, вперёд мыслей.
Хотя я так понимаю, для них любая тема это танцплощадка.
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
119
США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным, - Bloomberg
Отправлено: 05.07.21 - 15:04
#35
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//США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным//
Что за формулировка-помогали?
Коллаборационисты,сотрудничающие с оккупантом.
Раньше говорили проще-предатель.
На кой оне здеся сдалися?
Предавший раз,предаст ещё.
И пшак в спину приютившему.
Так, шта надо хорошо подумать ютить иху мать.
Или нет...

[Исправлено: urmas, 05.07.2021 - 15:06]

[Исправлено: urmas, 05.07.2021 - 15:07]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11091
США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным, - Bloomberg
Отправлено: 05.07.21 - 16:54
#36
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Цитата:
MAN:
Согласен. Серьёзная тема, а юродивые по клавишам стучат, вперёд мыслей. Хотя я так понимаю, для них любая тема это танцплощадка.

А в чем проблема? Не хотите их тут - так и скажите - не хотим, кто вам че независимым скажет? Тем более демократия - как народ решит так и будет. Или нет?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12271
Re: США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно...
Отправлено: 05.07.21 - 17:18
#37
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никаких афганцев в Казахстане не будет.
однозначно.
а то у некоторых тут аж пена изо рта,
с хлебом солью собрались встречать.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8585
США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным, - Bloomberg
Отправлено: 05.07.21 - 17:33
#38
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Цитата:
Сергей kst:
Бог.Основная часть боевиков из Сирии перебрасывалась в Афганистан.Некоторые из них,наши граждане ,забыли?

Так те спецы кого хотят к нам направить как раз и воевали против этих боевиков
Опыт у них за время войны накоплен огромный
Надо их забрать на всякий случай
Цитата:
urmas:
Что за формулировка-помогали? Коллаборационисты,сотрудничающие с оккупантом

Получается как те афганцы кто сотрудничал с советскими войсками были предателями дела пророка?
И в Сирии сейчас те сирийцы кто против боевиков ИГИЛ сражается вместе с российской армией они тоже предатели?Цитата:
urmas:
На кой оне здеся сдалися? Предавший раз,предаст ещё.

Кого они предали?
Талибан?Цитата:
alex_60:
никаких афганцев в Казахстане не будет. однозначно.

Будут
Их надо на север поселить
Дать землю
Будут нашими "казаками" приграничными
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12271
США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным, - Bloomberg
Отправлено: 05.07.21 - 17:36
#39
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в конце концов, пусть вывозят в свой
ближайший 51 штат, на украину.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12271
США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным, - Bloomberg
Отправлено: 05.07.21 - 17:39
#40
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Цитата:
abaika95:
Будут нашими


какими вашими?
понаехавших что ли, как ты,
с других стран?
которые здесь сами без году неделя.

[Исправлено: alex_60, 05.07.2021 - 17:41]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11091
США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным, - Bloomberg
Отправлено: 05.07.21 - 17:40
#41
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Цитата:
alex_60:
в конце концов, пусть вывозят в свой ближайший 51 штат, на украину.

А они хотят в 52-й :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12271
США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным, - Bloomberg
Отправлено: 05.07.21 - 17:43
#42
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Цитата:
maxsaf:
А они хотят в 52-й


похоже. временно они хотят.
шиш с маслом.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2230
Re: США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно...
Отправлено: 05.07.21 - 18:23
#43
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Официально об этой просьбе пока не сообщалось, но госсекретарь США Энтони Блинкен встречался 1 июля с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым и министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, которые находятся в Вашингтоне. Блинкен, в частности, поблагодарил Камилова «за неизменную поддержку Узбекистаном справедливого и прочного мирного урегулирования в Афганистане».

В заметке отмечено же: Официально об этой просьбе пока не сообщалось...

Ситуация не простая сложилась. Возможно Талибан зачистит правительственные войска, эксперты прогнозируют, что им для этого нужно от 6 месяцев до 1 года.
Уже часть правительственных войск перешла на сторону Талибана, кроме того отдельные подразделения с согласия Таджикистана и Узбекистана перешли на их территории, из приграничных районов, последние пограничники. При этом Узбекистан заверил, что в случае осложнения обстановки поможет Таджикистану, последние входят в ОДКБ, там расположена 201 военная база РФ.

Следует отметить, что Талибан проповедует радикальный ислам в пределах только Афганистана, с их слов нападать на соседей они не будут, в отличие от Аль-Каиды и Игил которые конфликтуют с соседями и хотят создать исламский халифат. Со всеми ими непростые отношения у Китая и Ирана, поэтому прогнозировать как сложатся обстоятельства в реалиях очень сложно.
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