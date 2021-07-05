Отправлено: - 16:54

MAN:

Согласен. Серьёзная тема, а юродивые по клавишам стучат, вперёд мыслей. Хотя я так понимаю, для них любая тема это танцплощадка.

Цитата:А в чем проблема? Не хотите их тут - так и скажите - не хотим, кто вам че независимым скажет? Тем более демократия - как народ решит так и будет. Или нет?