Отправлено: - 15:56

abaika95:

Ну тоесть личность Гитлера для вас табу? Мамка заругает если про него говорить?))

abaika95:

Да и огородник ниче лучше не придумал как весь свой огород потравить и сжечь а сам убежал к соседу на ферму

abaika95:

Конечно конечно РФ будет дальше разваливаться Дело времени

abaika95:

Ну притом что на западе также были и заводы и фабрики и фермы

Цитата:Мамка заругает если лепить эту личность бездумно куда надо и куда не надо. А некоторые так и просто на флаге ее носят.Цитата:Огород немного покоцало сорняками, да и ограбили его солидно. Но надежда на возрождение остаётся, особенно если придёт хороший агроном и будет использовать научно - экономический подход, а не халтурщицкую анархию с раздачей ресурсов направо и налево.Цитата:Не узнал вас, г-н Нострадамус, наверно богатым будете. Хотя с такими прогнозами вряд ли.Цитата:Зато у нас была уверенность в завтрашнем дне, не было бедных и безработных, и негров не линчевали.