Прогноз на 5 дней
ясно+23°C
  • 755 мм рт.ст.
  • 46% влажность
  • С, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 259 из 259«1...257258259
Ответить Новый топик
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8585
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.07.21 - 13:33
#3871
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Кому как не вам знать - я не стану дожидаться, соберу сумку и досвидос

От судьбы не убежишь))
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2230
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.07.21 - 13:39
#3872
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
вяло как то дискуссия идет.

Цитата:
таноми52:
Так взбодрите! Или только наблюдать можете?

Цитата:
alex_60:
наблюдать тоже интересно.


Подброшу условно немного дровишек. Выше речь за СССР шла.

Так, в последнем выступлении В.В.Путин на вопрос ведущей: Какую Россию вы мечтаете передать будущему поколению? ( в конце выступления 3 час. 37 минут).

Если коротко он так ответил, что после распада союза историческая Россия потеряла половину экономики, промышленности, населения и территорию, в которые ранее вливала ресурсы. Далее также отметил, что возродить СССР невозможно, бессмысленно, нецелесообразно, республики со сложными этническими и демографическими структурами могут размыть национальное ядро и.т.д.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11091
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.07.21 - 13:43
#3873
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
От судьбы не убежишь))

Жаль что казахский язык я так и не выучил. Видно не судьба (печальный вздох) :-)
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1444
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.07.21 - 15:56
#3874
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну тоесть личность Гитлера для вас табу? Мамка заругает если про него говорить?))

Мамка заругает если лепить эту личность бездумно куда надо и куда не надо. А некоторые так и просто на флаге ее носят.
Цитата:
abaika95:
Да и огородник ниче лучше не придумал как весь свой огород потравить и сжечь а сам убежал к соседу на ферму

Огород немного покоцало сорняками, да и ограбили его солидно. Но надежда на возрождение остаётся, особенно если придёт хороший агроном и будет использовать научно - экономический подход, а не халтурщицкую анархию с раздачей ресурсов направо и налево.
Цитата:
abaika95:
Конечно конечно РФ будет дальше разваливаться Дело времени

Не узнал вас, г-н Нострадамус, наверно богатым будете. Хотя с такими прогнозами вряд ли.
Цитата:
abaika95:
Ну притом что на западе также были и заводы и фабрики и фермы

Зато у нас была уверенность в завтрашнем дне, не было бедных и безработных, и негров не линчевали.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8585
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.07.21 - 17:10
#3875
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Если коротко он так ответил, что после распада союза историческая Россия потеряла половину экономики, промышленности, населения и территорию, в которые ранее вливала ресурсы.

О какой России речь?
Российские политики любят путать теплое с мягким
Россией с натяжкой могла назвать себя империя
А СССР был союзом государств
Как те же США союз государств (штат)
И РСФСР был одной ИЗ республик)
То что штат Калифорния к примеру вкладывается в Техас а Техас постоянно наровит отделится чья это проблема?)
В Техасе нефть им этот союз до одного места)
Так и тут
Вкладывала РСФСР в УССР это проблемы чисто и сугубо РСФСР) территория были закреплены законом за каждой республикой уже в самом союзе) и после распада все было оговорено) никто никому ничего не должен)
Цитата:
maxsaf:
Жаль что казахский язык я так и не выучил. Видно не судьба (печальный вздох)

Учите индейский пока не поздно))
Цитата:
Маркс:
Мамка заругает если лепить эту личность бездумно куда надо и куда не надо. А некоторые так и просто на флаге ее носят.

Я не пытаюсь на флаге личность Гитлера носить
Но и отрицать что он был политик и создатель государства нельзя)
Цитата:
Маркс:
Огород немного покоцало сорняками, да и ограбили его солидно. Но надежда на возрождение остаётся, особенно если придёт хороший агроном и будет использовать научно - экономический подход, а не халтурщицкую анархию с раздачей ресурсов направо и налево.

Не будет такого)
Огород поделили на участки
И пока владелец большого участка не перестанет везде всех вокруг химозой травить ничего не получится))Цитата:
Маркс:
Хотя с такими прогнозами вряд ли.

Империи рушатся
Это почти уже закон социального развития
РФ вполне себе последняя империя
Но как всегда запаздывает от других
Сейчас у современных политиков России стоит вопрос как будет происходить развал
Относительно Мирно как в Британии
Или жёстко по типу Франции
Цитата:
Маркс:
Зато у нас была уверенность в завтрашнем дне, не было бедных и безработных, и негров не линчевали.

Да негров не линчевали за неимением
Зато обширно линчевали свое же население
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8585
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.07.21 - 17:12
#3876
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Все правильно сказала тетя Роза

Напомнило))
Как Юрий Лоза(ооо мой плооот) критиковал исполнение на гитаре музыкантов вроде из Zz TOP или Из металики))) мол не умеют они вообще ничего))
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8585
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.07.21 - 17:19
#3877
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меньшов от ковида погиб......
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11091
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.07.21 - 17:21
#3878
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Учите индейский пока не поздно))

Наврятли он мне в этой жизни пригодится)
Профайл
Страница 259 из 259«1...257258259
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 4, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 4
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS