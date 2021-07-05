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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.07.21 - 13:33
Цитата:
От судьбы не убежишь))
maxsaf:
Кому как не вам знать - я не стану дожидаться, соберу сумку и досвидос
Кому как не вам знать - я не стану дожидаться, соберу сумку и досвидос
От судьбы не убежишь))
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2230
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.07.21 - 13:39
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Подброшу условно немного дровишек. Выше речь за СССР шла.
Так, в последнем выступлении В.В.Путин на вопрос ведущей: Какую Россию вы мечтаете передать будущему поколению? ( в конце выступления 3 час. 37 минут).
Если коротко он так ответил, что после распада союза историческая Россия потеряла половину экономики, промышленности, населения и территорию, в которые ранее вливала ресурсы. Далее также отметил, что возродить СССР невозможно, бессмысленно, нецелесообразно, республики со сложными этническими и демографическими структурами могут размыть национальное ядро и.т.д.
alex_60:
вяло как то дискуссия идет.
вяло как то дискуссия идет.
Цитата:
таноми52:
Так взбодрите! Или только наблюдать можете?
Так взбодрите! Или только наблюдать можете?
Цитата:
alex_60:
наблюдать тоже интересно.
наблюдать тоже интересно.
Подброшу условно немного дровишек. Выше речь за СССР шла.
Так, в последнем выступлении В.В.Путин на вопрос ведущей: Какую Россию вы мечтаете передать будущему поколению? ( в конце выступления 3 час. 37 минут).
Если коротко он так ответил, что после распада союза историческая Россия потеряла половину экономики, промышленности, населения и территорию, в которые ранее вливала ресурсы. Далее также отметил, что возродить СССР невозможно, бессмысленно, нецелесообразно, республики со сложными этническими и демографическими структурами могут размыть национальное ядро и.т.д.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.07.21 - 13:43
Цитата:
Жаль что казахский язык я так и не выучил. Видно не судьба (печальный вздох)
abaika95:
От судьбы не убежишь))
От судьбы не убежишь))
Жаль что казахский язык я так и не выучил. Видно не судьба (печальный вздох)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1444
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.07.21 - 15:56
Цитата:
Мамка заругает если лепить эту личность бездумно куда надо и куда не надо. А некоторые так и просто на флаге ее носят.
Цитата:
Огород немного покоцало сорняками, да и ограбили его солидно. Но надежда на возрождение остаётся, особенно если придёт хороший агроном и будет использовать научно - экономический подход, а не халтурщицкую анархию с раздачей ресурсов направо и налево.
Цитата:
Не узнал вас, г-н Нострадамус, наверно богатым будете. Хотя с такими прогнозами вряд ли.
Цитата:
Зато у нас была уверенность в завтрашнем дне, не было бедных и безработных, и негров не линчевали.
abaika95:
Ну тоесть личность Гитлера для вас табу? Мамка заругает если про него говорить?))
Ну тоесть личность Гитлера для вас табу? Мамка заругает если про него говорить?))
Мамка заругает если лепить эту личность бездумно куда надо и куда не надо. А некоторые так и просто на флаге ее носят.
Цитата:
abaika95:
Да и огородник ниче лучше не придумал как весь свой огород потравить и сжечь а сам убежал к соседу на ферму
Да и огородник ниче лучше не придумал как весь свой огород потравить и сжечь а сам убежал к соседу на ферму
Огород немного покоцало сорняками, да и ограбили его солидно. Но надежда на возрождение остаётся, особенно если придёт хороший агроном и будет использовать научно - экономический подход, а не халтурщицкую анархию с раздачей ресурсов направо и налево.
Цитата:
abaika95:
Конечно конечно РФ будет дальше разваливаться Дело времени
Конечно конечно РФ будет дальше разваливаться Дело времени
Не узнал вас, г-н Нострадамус, наверно богатым будете. Хотя с такими прогнозами вряд ли.
Цитата:
abaika95:
Ну притом что на западе также были и заводы и фабрики и фермы
Ну притом что на западе также были и заводы и фабрики и фермы
Зато у нас была уверенность в завтрашнем дне, не было бедных и безработных, и негров не линчевали.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.07.21 - 17:10
Цитата:
О какой России речь?
Российские политики любят путать теплое с мягким
Россией с натяжкой могла назвать себя империя
А СССР был союзом государств
Как те же США союз государств (штат)
И РСФСР был одной ИЗ республик)
То что штат Калифорния к примеру вкладывается в Техас а Техас постоянно наровит отделится чья это проблема?)
В Техасе нефть им этот союз до одного места)
Так и тут
Вкладывала РСФСР в УССР это проблемы чисто и сугубо РСФСР) территория были закреплены законом за каждой республикой уже в самом союзе) и после распада все было оговорено) никто никому ничего не должен)
Цитата:
Учите индейский пока не поздно))
Цитата:
Я не пытаюсь на флаге личность Гитлера носить
Но и отрицать что он был политик и создатель государства нельзя)
Цитата:
Не будет такого)
Огород поделили на участки
И пока владелец большого участка не перестанет везде всех вокруг химозой травить ничего не получится))Цитата:
Империи рушатся
Это почти уже закон социального развития
РФ вполне себе последняя империя
Но как всегда запаздывает от других
Сейчас у современных политиков России стоит вопрос как будет происходить развал
Относительно Мирно как в Британии
Или жёстко по типу Франции
Цитата:
Да негров не линчевали за неимением
Зато обширно линчевали свое же население
Kairat stayer:
Если коротко он так ответил, что после распада союза историческая Россия потеряла половину экономики, промышленности, населения и территорию, в которые ранее вливала ресурсы.
Если коротко он так ответил, что после распада союза историческая Россия потеряла половину экономики, промышленности, населения и территорию, в которые ранее вливала ресурсы.
О какой России речь?
Российские политики любят путать теплое с мягким
Россией с натяжкой могла назвать себя империя
А СССР был союзом государств
Как те же США союз государств (штат)
И РСФСР был одной ИЗ республик)
То что штат Калифорния к примеру вкладывается в Техас а Техас постоянно наровит отделится чья это проблема?)
В Техасе нефть им этот союз до одного места)
Так и тут
Вкладывала РСФСР в УССР это проблемы чисто и сугубо РСФСР) территория были закреплены законом за каждой республикой уже в самом союзе) и после распада все было оговорено) никто никому ничего не должен)
Цитата:
maxsaf:
Жаль что казахский язык я так и не выучил. Видно не судьба (печальный вздох)
Жаль что казахский язык я так и не выучил. Видно не судьба (печальный вздох)
Учите индейский пока не поздно))
Цитата:
Маркс:
Мамка заругает если лепить эту личность бездумно куда надо и куда не надо. А некоторые так и просто на флаге ее носят.
Мамка заругает если лепить эту личность бездумно куда надо и куда не надо. А некоторые так и просто на флаге ее носят.
Я не пытаюсь на флаге личность Гитлера носить
Но и отрицать что он был политик и создатель государства нельзя)
Цитата:
Маркс:
Огород немного покоцало сорняками, да и ограбили его солидно. Но надежда на возрождение остаётся, особенно если придёт хороший агроном и будет использовать научно - экономический подход, а не халтурщицкую анархию с раздачей ресурсов направо и налево.
Огород немного покоцало сорняками, да и ограбили его солидно. Но надежда на возрождение остаётся, особенно если придёт хороший агроном и будет использовать научно - экономический подход, а не халтурщицкую анархию с раздачей ресурсов направо и налево.
Не будет такого)
Огород поделили на участки
И пока владелец большого участка не перестанет везде всех вокруг химозой травить ничего не получится))Цитата:
Маркс:
Хотя с такими прогнозами вряд ли.
Хотя с такими прогнозами вряд ли.
Империи рушатся
Это почти уже закон социального развития
РФ вполне себе последняя империя
Но как всегда запаздывает от других
Сейчас у современных политиков России стоит вопрос как будет происходить развал
Относительно Мирно как в Британии
Или жёстко по типу Франции
Цитата:
Маркс:
Зато у нас была уверенность в завтрашнем дне, не было бедных и безработных, и негров не линчевали.
Зато у нас была уверенность в завтрашнем дне, не было бедных и безработных, и негров не линчевали.
Да негров не линчевали за неимением
Зато обширно линчевали свое же население
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.07.21 - 17:12
Цитата:
Напомнило))
Как Юрий Лоза(ооо мой плооот) критиковал исполнение на гитаре музыкантов вроде из Zz TOP или Из металики))) мол не умеют они вообще ничего))
maxsaf:
Все правильно сказала тетя Роза
Все правильно сказала тетя Роза
Напомнило))
Как Юрий Лоза(ооо мой плооот) критиковал исполнение на гитаре музыкантов вроде из Zz TOP или Из металики))) мол не умеют они вообще ничего))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.07.21 - 17:19
Меньшов от ковида погиб......
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.07.21 - 17:21
Цитата:
Наврятли он мне в этой жизни пригодится)
abaika95:
Учите индейский пока не поздно))
Учите индейский пока не поздно))
Наврятли он мне в этой жизни пригодится)
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