Отправлено: - 14:05

maxsaf:



Цитата:Это в коментах смешно,а когда эти "беженцы"начнут людей убивать,не дай Бог.Основная часть боевиков из Сирии перебрасывалась в Афганистан.Некоторые из них,наши граждане ,забыли?Один из них,к стати, сидит в казахстанской тюрьме.А сколько их незамеченных, благополучно вернулось обратно в Казахстан?Имхо-(плохая экономическая ситуация)-хорошая "почва",недовольство граждан растет.Вполне вероятна вербовка наших граждан.Некоторые могут говорить что угодно,переводя серьезную ситуацию в плоскость кривых шуток до поры,когда это коснется их самих или близких.И тогда не окопы копать надо будет,а могилы,и скрепные стирки на реке-покажутся благим делом.Вы там за клавиатурой совсем страх потеряли,соотечественники(бывшие и настоящие).