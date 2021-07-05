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≡ Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41858
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 12:04
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Добровольно-принудительная вакцинация, понятно что большие деньги замешаны. Что имеем по факту: привитые от Ковида - болеют Ковидом, прививка может вызвать тромбоз, а хватает её на три месяца, каждые полгода новый вариант вируса, маски-перчатки обязательно, одним всё Ашык, ходи везде гуляй, а другим везде Жабык, Арбайтен нихт, требуется разрешения по 7500 в неделю.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4726
Re: Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без...
Отправлено: 05.07.21 - 14:13
#15
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При союзе никто бы даже думать не смог про другое, взяли под козырек и ровным строем пошли на уколы. Однако, я не думаю что Гейтс или наше правительство заинтересованы убить своих граждан вот таким вот методом. Как утверждают из Рен-ТВ.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
448
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 14:20
#16
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Цитата:
abaika95:
К нам едут специалисты,работяги

Вы каждого проверили?Цитата:
abaika95:
Немцы их не смогли работой обеспечить вместо этого посадили себе на шею

Их пустили в Европу и в Германию в том числе,по указанию США,потому что у Канцлера яиц нет,в прямом и переносном смысле,а у Германии суверенитета.
Цитата:
abaika95:
А те и рады их за это резать

Не все так плохо,освещают только одну сторону медали.У меня там зять живет с сестрой и сыном.Говорит-кровь у этих "беженцев" тоже красная))

[Исправлено: Сергей kst, 05.07.2021 - 14:26]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14081
Re: Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без...
Отправлено: 05.07.21 - 14:24
#17
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Цитата:
смертность та же, из-за чего весь сыр-бор?

Источник:

Будь это в пределах одной страны - можно было бы задать этот вопрос. Но в мировом масштабе такой заговор попросту невозможен. И то что ПОКА смертность такая же - не значит что она останется такой же безо всяких мер. Изучите сложные проценты - и поймете. Италия прошлой весной оказалась в ситуации, когда аппаратов ИВЛ не хватало и врачам нужно было выбирать кого туда положить. Тяжелые и пожилые пациенты, по законам военного времени, отправлялись умирать, а на аппарат клались небезнадежные и перспективные.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
448
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 14:29
#18
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Цитата:
Victor Yang:
Но в мировом масштабе такой заговор попросту невозможен

А единопорывный скачек цен возможен?Не заговор?Рука рынка?
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
298
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 14:58
#19
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Цитата:
abaika95:
К нам едут специалисты,работяги

Даааа..... Таких "специалистов", как ты, и врагу не пожелаешь :lol:
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