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Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
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