Отправлено: - 14:20

abaika95:

К нам едут специалисты,работяги

abaika95:

Немцы их не смогли работой обеспечить вместо этого посадили себе на шею

abaika95:

А те и рады их за это резать

[Исправлено: Сергей kst, 05.07.2021 - 14:26]

Цитата:Вы каждого проверили?Цитата:Их пустили в Европу и в Германию в том числе,по указанию США,потому что у Канцлера яиц нет,в прямом и переносном смысле,а у Германии суверенитета.Цитата:Не все так плохо,освещают только одну сторону медали.У меня там зять живет с сестрой и сыном.Говорит-кровь у этих "беженцев" тоже красная))