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≡ США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным, - Bloomberg
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41858
США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным, - Bloomberg
Отправлено: 05.07.21 - 12:20
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Афганцы, которые сотрудничали с американцами (водители, строители, переводчики и представители других профессий), боятся за свою безопасность после вывода контингента США.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22140
США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным, - Bloomberg
Отправлено: 05.07.21 - 13:55
#30
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Цитата:
abaika95:
Да и к нам не бездельники приедут как в Германию

Конечно, не бездедьники,
американские - Полицаи... :-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11087
США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным, - Bloomberg
Отправлено: 05.07.21 - 13:58
#31
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Цитата:
abaika95:
Да и к нам не бездельники приедут как в Германию

Не любители это уж точно :lol:
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
448
США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным, - Bloomberg
Отправлено: 05.07.21 - 14:05
#32
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Цитата:
maxsaf:

Это в коментах смешно,а когда эти "беженцы"начнут людей убивать,не дай Бог.Основная часть боевиков из Сирии перебрасывалась в Афганистан.Некоторые из них,наши граждане ,забыли?Один из них,к стати, сидит в казахстанской тюрьме.А сколько их незамеченных, благополучно вернулось обратно в Казахстан?
Имхо-(плохая экономическая ситуация)-хорошая "почва",недовольство граждан растет.Вполне вероятна вербовка наших граждан.
Некоторые могут говорить что угодно,переводя серьезную ситуацию в плоскость кривых шуток до поры,когда это коснется их самих или близких.
И тогда не окопы копать надо будет,а могилы,и скрепные стирки на реке-покажутся благим делом.
Вы там за клавиатурой совсем страх потеряли,соотечественники(бывшие и настоящие).
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
448
США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным, - Bloomberg
Отправлено: 05.07.21 - 14:09
#33
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Цитата:
abaika95:
Отпор дадим)

:lol:
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
141
Re: США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно...
Отправлено: 05.07.21 - 14:34
#34
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Цитата:
Сергей kst:
Вы там за клавиатурой совсем страх потеряли,соотечественники(бывшие и настоящие).

Согласен. Серьёзная тема, а юродивые по клавишам стучат, вперёд мыслей.
Хотя я так понимаю, для них любая тема это танцплощадка.
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urmas
* urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
119
США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным, - Bloomberg
Отправлено: 05.07.21 - 15:04
#35
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//США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным//
Что за формулировка-помогали?
Коллаборационисты,сотрудничающие с оккупантом.
Раньше говорили проще-предатель.
На кой оне здеся сдалися?
Предавший раз,предаст ещё.
И пшак в спину приютившему.
Так, шта надо хорошо подумать ютить иху мать.
Или нет...

[Исправлено: urmas, 05.07.2021 - 15:06]

[Исправлено: urmas, 05.07.2021 - 15:07]
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