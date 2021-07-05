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Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41858
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 12:04
Добровольно-принудительная вакцинация, понятно что большие деньги замешаны. Что имеем по факту: привитые от Ковида - болеют Ковидом, прививка может вызвать тромбоз, а хватает её на три месяца, каждые полгода новый вариант вируса, маски-перчатки обязательно, одним всё Ашык, ходи везде гуляй, а другим везде Жабык, Арбайтен нихт, требуется разрешения по 7500 в неделю.
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Re: Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без...
Отправлено: 05.07.21 - 12:04
Цитата:
В одном начальном предложении вся суть мнения) дальше уже можно не читать
Добровольно-принудительная вакцинация, понятно что большие деньги замешаны
В одном начальном предложении вся суть мнения) дальше уже можно не читать
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12267
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 12:25
хватит шутить, все быстро побежали прививаться.
по другому не получится.
если кто думает что его пронесет,глубоко ошибается.
даже незаряженное ружье на стенке один раз в жизни стреляет.
[Исправлено: alex_60, 05.07.2021 - 13:10]
по другому не получится.
если кто думает что его пронесет,глубоко ошибается.
даже незаряженное ружье на стенке один раз в жизни стреляет.
[Исправлено: alex_60, 05.07.2021 - 13:10]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1406
Re: Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без...
Отправлено: 05.07.21 - 13:02
Хорошо сказано, Ильяс. В местных пабликах в Инстаграмме распространяется сообщение, что 6 июля мирное собрание тех, кто против принудительной вакцинации. Сдается мне, что завтра парк оцепят, нагонят техники и не будут никого пускать в связи с "уборкой снега")))))
Кстати, сбор подписей уже закончен? Или еще собирают?
Кстати, сбор подписей уже закончен? Или еще собирают?
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 13:11
Цитата:
Мне сказали, что ещё - собирают.
Сегодня до 24-х часов...
Змея Подколодная:
Кстати, сбор подписей уже закончен? Или еще собирают?
Кстати, сбор подписей уже закончен? Или еще собирают?
Мне сказали, что ещё - собирают.
Сегодня до 24-х часов...
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 13:12
Цитата:
Не в этот раз поступят по простому
Как в Канаде при разгоне мирного собрания
Всех пропустят в парк а потом электрошокерами покажут что вакцинация вполне себе нормальная вещь)))
Змея Подколодная:
Сдается мне, что завтра парк оцепят, нагонят техники и не будут никого пускать в связи с "уборкой снега")))))
Сдается мне, что завтра парк оцепят, нагонят техники и не будут никого пускать в связи с "уборкой снега")))))
Не в этот раз поступят по простому
Как в Канаде при разгоне мирного собрания
Всех пропустят в парк а потом электрошокерами покажут что вакцинация вполне себе нормальная вещь)))
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 13:15
Цитата:
Сегодня еще не было обзора новостей из Германии от Абайки?
drakon:
Мне сказали, что ещё - собирают. Сегодня до 24-х часов...
Мне сказали, что ещё - собирают. Сегодня до 24-х часов...
Сегодня еще не было обзора новостей из Германии от Абайки?
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 13:17
Цитата:
Да вот - жду, с нетерпением...
maxsaf:
Сегодня еще не было обзора новостей из Германии от Абайки?
Сегодня еще не было обзора новостей из Германии от Абайки?
Да вот - жду, с нетерпением...
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 13:32
В Германии все стабильно
Опять арабы парня зарезали на улице
Школьницу изнасиловали и убили подозреваемый беженец выгораживает себя
Африканец с ножом бегал по центру Цвиккау
В кельне афганец убил миллионера через 3 месяца после усыновления
Меркель ругают за имииграционную политику потомучто жители Германии находятся под угрозой (удивительно)
Вот новость добрая оттуда в кой то веке
В Германии призвали ее думать о России как об отсталой стране))
Дракон понял? Не думай
Опять арабы парня зарезали на улице
Школьницу изнасиловали и убили подозреваемый беженец выгораживает себя
Африканец с ножом бегал по центру Цвиккау
В кельне афганец убил миллионера через 3 месяца после усыновления
Меркель ругают за имииграционную политику потомучто жители Германии находятся под угрозой (удивительно)
Вот новость добрая оттуда в кой то веке
В Германии призвали ее думать о России как об отсталой стране))
Дракон понял? Не думай
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 13:34
Цитата:
У вас то они будут как по струнке ходить
abaika95:
В кельне афганец убил миллионера через 3 месяца после усыновления
В кельне афганец убил миллионера через 3 месяца после усыновления
У вас то они будут как по струнке ходить
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 13:36
Цитата:
Я все новости узнал - иду спать
drakon:
Я все новости узнал - иду спать
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 13:37
Цитата:
А зачем, ей думать? Через 2 месяца, она - уходит...
abaika95:
В Германии призвали ее думать о России как об отсталой стране))
В Германии призвали ее думать о России как об отсталой стране))
А зачем, ей думать? Через 2 месяца, она - уходит...
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.04.20
- Сообщений:
- 448
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 13:38
Цитата:
Надеюсь у нашего правительства хватит ума не принимать "беженцев"из Афганистана.
Ато у нас тоже будет все стабильно.
abaika95:
В Германии все стабильно Опять арабы парня зарезали на улице Школьницу изнасиловали
В Германии все стабильно Опять арабы парня зарезали на улице Школьницу изнасиловали
Надеюсь у нашего правительства хватит ума не принимать "беженцев"из Афганистана.
Ато у нас тоже будет все стабильно.
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 13:57
Цитата:
А в Германию сбежали бездельники
Немцы их не смогли работой обеспечить вместо этого посадили себе на шею
А те и рады их за это резать
maxsaf: У вас то они будут как по струнке ходитьСлужить будут а не бездельничать) Цитата:
drakon: А зачем, ей думать? Через 2 месяца, она - уходит17 лет сидела у власти и уходит?)) Удивительно)Цитата:
Сергей kst: Надеюсь у нашего правительства хватит ума не принимать "беженцев"из Афганистана. Ато у нас тоже будет все стабильно.К нам едут специалисты,работяги
А в Германию сбежали бездельники
Немцы их не смогли работой обеспечить вместо этого посадили себе на шею
А те и рады их за это резать
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 14:02
Цитата:
Точно, хорошо подготовленные и обученные
abaika95:
К нам едут специалисты
К нам едут специалисты
Точно, хорошо подготовленные и обученные
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