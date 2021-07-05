Отправлено: - 13:12

Змея Подколодная:

Сдается мне, что завтра парк оцепят, нагонят техники и не будут никого пускать в связи с "уборкой снега")))))

Цитата:Не в этот раз поступят по простомуКак в Канаде при разгоне мирного собранияВсех пропустят в парк а потом электрошокерами покажут что вакцинация вполне себе нормальная вещь)))