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≡ Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41858
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 12:04
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Добровольно-принудительная вакцинация, понятно что большие деньги замешаны. Что имеем по факту: привитые от Ковида - болеют Ковидом, прививка может вызвать тромбоз, а хватает её на три месяца, каждые полгода новый вариант вируса, маски-перчатки обязательно, одним всё Ашык, ходи везде гуляй, а другим везде Жабык, Арбайтен нихт, требуется разрешения по 7500 в неделю.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8580
Re: Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без...
Отправлено: 05.07.21 - 12:04
#1
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Цитата:
Добровольно-принудительная вакцинация, понятно что большие деньги замешаны

В одном начальном предложении вся суть мнения) дальше уже можно не читать
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12267
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 12:25
#2
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хватит шутить, все быстро побежали прививаться.
по другому не получится.
если кто думает что его пронесет,глубоко ошибается.
даже незаряженное ружье на стенке один раз в жизни стреляет.

[Исправлено: alex_60, 05.07.2021 - 13:10]
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1406
Re: Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без...
Отправлено: 05.07.21 - 13:02
#3
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Хорошо сказано, Ильяс. В местных пабликах в Инстаграмме распространяется сообщение, что 6 июля мирное собрание тех, кто против принудительной вакцинации. Сдается мне, что завтра парк оцепят, нагонят техники и не будут никого пускать в связи с "уборкой снега")))))

Кстати, сбор подписей уже закончен? Или еще собирают?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22140
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 13:11
#4
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Цитата:
Змея Подколодная:
Кстати, сбор подписей уже закончен? Или еще собирают?

Мне сказали, что ещё - собирают.
Сегодня до 24-х часов... :lol: :oops:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8580
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 13:12
#5
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Цитата:
Змея Подколодная:
Сдается мне, что завтра парк оцепят, нагонят техники и не будут никого пускать в связи с "уборкой снега")))))

Не в этот раз поступят по простому
Как в Канаде при разгоне мирного собрания
Всех пропустят в парк а потом электрошокерами покажут что вакцинация вполне себе нормальная вещь)))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11087
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 13:15
#6
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Цитата:
drakon:
Мне сказали, что ещё - собирают. Сегодня до 24-х часов...

Сегодня еще не было обзора новостей из Германии от Абайки? :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22140
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 13:17
#7
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Цитата:
maxsaf:
Сегодня еще не было обзора новостей из Германии от Абайки?

Да вот - жду, с нетерпением... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8580
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 13:32
#8
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В Германии все стабильно
Опять арабы парня зарезали на улице
Школьницу изнасиловали и убили подозреваемый беженец выгораживает себя
Африканец с ножом бегал по центру Цвиккау
В кельне афганец убил миллионера через 3 месяца после усыновления
Меркель ругают за имииграционную политику потомучто жители Германии находятся под угрозой (удивительно)
Вот новость добрая оттуда в кой то веке
В Германии призвали ее думать о России как об отсталой стране))
Дракон понял? Не думай
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11087
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 13:34
#9
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Цитата:
abaika95:
В кельне афганец убил миллионера через 3 месяца после усыновления

У вас то они будут как по струнке ходить :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11087
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 13:36
#10
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Цитата:
drakon:

Я все новости узнал - иду спать :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22140
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 13:37
#11
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Цитата:
abaika95:
В Германии призвали ее думать о России как об отсталой стране))

А зачем, ей думать? Через 2 месяца, она - уходит... :lol: ;-)
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
448
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 13:38
#12
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Цитата:
abaika95:
В Германии все стабильно Опять арабы парня зарезали на улице Школьницу изнасиловали

Надеюсь у нашего правительства хватит ума не принимать "беженцев"из Афганистана.
Ато у нас тоже будет все стабильно.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8580
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 13:57
#13
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Цитата:
maxsaf: У вас то они будут как по струнке ходить
Служить будут а не бездельничать) Цитата:
drakon: А зачем, ей думать? Через 2 месяца, она - уходит
17 лет сидела у власти и уходит?)) Удивительно)Цитата:
Сергей kst: Надеюсь у нашего правительства хватит ума не принимать "беженцев"из Афганистана. Ато у нас тоже будет все стабильно.
К нам едут специалисты,работяги
А в Германию сбежали бездельники
Немцы их не смогли работой обеспечить вместо этого посадили себе на шею
А те и рады их за это резать
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11087
Тот, кто ради безопасности жертвует свободой, остаётся и без того, и без другого. Б. Франклин
Отправлено: 05.07.21 - 14:02
#14
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Цитата:
abaika95:
К нам едут специалисты

Точно, хорошо подготовленные и обученные :lol:
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