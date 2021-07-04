abaika95: Ленин создатель государства И Назарбаев Ленин был политик И Назарбаев
Сколько теоретических работ написано Лениным? Да рядом с ним не стоял ни один политик всех времён и народов. Это такой гигант мысли, что толком никто ещё и осознать не может всей глубины его мыслей и теорий. Особенно смешно читать нападки на такую личность от людей уровня дома2, почитающих Бузову за эталон мыслительных процессов современности.
elektron: abaika95: Вы тут с нурболваничком конкретно то расписать даже не можете в чем существенное отличие?
А чего расписывать, здравомыслящему челу и так должно быть понятно
Это же здравомыслящему, Эл! А это существо считает, что если ему на каждое его слово не отвечают "портянками", словесным поносом, то они тупые, малообразованные и, вообще, ниже его в развитии... Существо, когда ты только пришёл на форум, говорил, что учишься у форумчан... Видимо, сейчас ты считаешь, что превзошёл ВСЕХ и начал хамить и оскорблять учителей Однако, рядом с такими,как Маркс, Юджин, Нур и др. ты - бледная поганка !
abaika95: Пока буржуазные страны вкладывали в экономику Страна рабочих вкладывала в оружие
ДА!А как бы смогла сохранить независимость в таком-то вражеском окружении? Поэтому враги, поняв, что физически СССР не взять, все силы бросили на организацию внутреннего разложения И успешно! Потому что власти много миндальничали с диссидентами... Высылали и ссылали вместо расстрелов! Вот интересный факт приводит профессор Лайла Ахметова:"Джозеф Девис — посол США — писал о событиях 1941 года в своих воспоминаниях. Он писал, что в результате разведывательной деятельности американцев мы выявили немецкую агентуру в США, в Южной Америке, в Чехии, Бельгии — все страны перечисляет, но не выявили в Советском Союзе. Почему? Потому что их до войны расстреляли. Вот это его воспоминания. Борьба была. Борьба за власть, за ресурсы, за лучшее место под солнцем — она всегда есть. Сегодня это просто более цивилизованно, толерантно"
Говоря о казахстанском диджее Иманбеке, получившем премию Грэмми, Народная артистка спросила: "И где он сейчас? Что дальше?"
"Во-первых, это удача просто. Вовремя оказаться в нужном месте, в нужный час. Ему просто повезло. Он тем более непрофессиональный музыкант. Это удача просто. Попал и все. Поменял просто ритм, стилистику, это все делается на компьютере. Его как remix оценили, а не как автора, исполнителя, автора-аранжировщика. Нет, он просто скорость ускорил и получается детское пение и ритм поменяется", - сказала Рымбаева.
многие мировые "производители хитов" так и начинали) просто стрельнуло и полетело, а иногда и не летело дальше. Книга есть хорошая "Машина песен. Внутри фабрики хитов". Ремикс тоже надо суметь сделать, тем более, чтобы на Грэмми стрельнуло. Конечно без удачи никак, он и сам об этом говорил.
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