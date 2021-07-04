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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1441
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 18:43
#3841
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Цитата:
abaika95:
Ленин создатель государства И Назарбаев Ленин был политик И Назарбаев

Сколько теоретических работ написано Лениным? Да рядом с ним не стоял ни один политик всех времён и народов. Это такой гигант мысли, что толком никто ещё и осознать не может всей глубины его мыслей и теорий. Особенно смешно читать нападки на такую личность от людей уровня дома2, почитающих Бузову за эталон мыслительных процессов современности.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2458
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 19:12
#3842
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Цитата:
elektron:
abaika95: Вы тут с нурболваничком конкретно то расписать даже не можете в чем существенное отличие?

А чего расписывать, здравомыслящему челу и так должно быть понятно


Это же здравомыслящему, Эл! А это существо считает, что если ему на каждое его слово не отвечают "портянками", словесным поносом, то они тупые, малообразованные и, вообще, ниже его в развитии...
Существо, когда ты только пришёл на форум, говорил, что учишься у форумчан...
Видимо, сейчас ты считаешь, что превзошёл ВСЕХ и начал хамить и оскорблять учителей
Однако, рядом с такими,как Маркс, Юджин, Нур и др. ты - бледная поганка !
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2458
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 19:35
#3843
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Цитата:
abaika95:
Пока буржуазные страны вкладывали в экономику Страна рабочих вкладывала в оружие


ДА!А как бы смогла сохранить независимость в таком-то вражеском окружении?
Поэтому враги, поняв, что физически СССР не взять, все силы бросили на организацию внутреннего разложения
И успешно! Потому что власти много миндальничали с диссидентами... Высылали и ссылали вместо расстрелов!
Вот интересный факт приводит профессор Лайла Ахметова:"Джозеф Девис — посол США — писал о событиях 1941 года в своих воспоминаниях. Он писал, что в результате разведывательной деятельности американцев мы выявили немецкую агентуру в США, в Южной Америке, в Чехии, Бельгии — все страны перечисляет, но не выявили в Советском Союзе. Почему? Потому что их до войны расстреляли. Вот это его воспоминания. Борьба была. Борьба за власть, за ресурсы, за лучшее место под солнцем — она всегда есть. Сегодня это просто более цивилизованно, толерантно"
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22134
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 20:17
#3844
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Цитата:
таноми52:
ты - бледная поганка !

Она, ядовитая... :lol: :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12266
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 20:32
#3845
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вяло как то дискуссия
идет.

[Исправлено: alex_60, 04.07.2021 - 20:52]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2458
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 22:29
#3846
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Цитата:
alex_60:
вяло как то дискуссия идет.


Так взбодрите!
Или только наблюдать можете?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12266
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 22:57
#3847
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Цитата:
таноми52:
Или только наблюдать можете?


наблюдать тоже интересно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11068
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 23:35
#3848
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Цитата:
Маркс:
почитающих Бузову за эталон мыслительных процессов современности.

И применяющих к Моргенштерну эпитет "шикарный" :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11068
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.07.21 - 04:47
#3849
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Цитата:
Говоря о казахстанском диджее Иманбеке, получившем премию Грэмми, Народная артистка спросила: "И где он сейчас? Что дальше?"

"Во-первых, это удача просто. Вовремя оказаться в нужном месте, в нужный час. Ему просто повезло. Он тем более непрофессиональный музыкант. Это удача просто. Попал и все. Поменял просто ритм, стилистику, это все делается на компьютере. Его как remix оценили, а не как автора, исполнителя, автора-аранжировщика. Нет, он просто скорость ускорил и получается детское пение и ритм поменяется", - сказала Рымбаева.

Все правильно сказала тетя Роза :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12266
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.07.21 - 06:08
#3850
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Цитата:
maxsaf:
Все правильно сказала тетя Роза


завидует наверное.
у нее слава в пределах СССР,
а тут мировая слава, главный
ремиксовод в мире, мировое признание.
а куда пропал, это неважно,
может с фанатами бешпармачит.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
291
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.07.21 - 07:47
#3851
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Цитата:
таноми52:
хамить и оскорблять

Ну это закономерно - до Шарикова он был Чугункиным ;-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2458
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.07.21 - 11:23
#3852
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]
Цитата:
гражданин СССР:
таноми52: хамить и оскорблять

Ну это закономерно - до Шарикова он был Чугункиным


Какой верный образ! :lol:

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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
76
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.07.21 - 11:41
#3853
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Цитата:
maxsaf:
Все правильно сказала тетя Роза

многие мировые "производители хитов" так и начинали) просто стрельнуло и полетело, а иногда и не летело дальше. Книга есть хорошая "Машина песен. Внутри фабрики хитов". Ремикс тоже надо суметь сделать, тем более, чтобы на Грэмми стрельнуло. Конечно без удачи никак, он и сам об этом говорил.
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