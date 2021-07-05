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≡ Город разрушенных фонтанов - Почему современный Рудный стал похожим на Холодные берлоги из «Книги джунглей»?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41856
Город разрушенных фонтанов - Почему современный Рудный стал похожим на Холодные берлоги из «Книги джунглей»?
Отправлено: 05.07.21 - 09:46
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Возможно сейчас, в век стекла и бетона, фонтаны больше никому не нужны, но еще 30-40 лет назад можно лишь представить себе, как они радовали взгляд молодых горожан, исполненных надежд: через четыре года, здесь будет город-сад…
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11068
Re: Город разрушенных фонтанов - Почему современный Рудный стал...
Отправлено: 05.07.21 - 09:46
#1
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Заменить фонтаны на памятники - и расходы уменьшатся, и станет легче переносить любые тяготы, а не только жару :-)

Ну и переименовать срочно ;-) и все само наладится :lol:
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