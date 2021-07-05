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Возможно сейчас, в век стекла и бетона, фонтаны больше никому не нужны, но еще 30-40 лет назад можно лишь представить себе, как они радовали взгляд молодых горожан, исполненных надежд: через четыре года, здесь будет город-сад…