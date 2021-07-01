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≡ Либо прививка, либо ПЦР-тест - Казахстан стоит на пороге обязательной вакцинации. Идем вперед?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41856
Либо прививка, либо ПЦР-тест - Казахстан стоит на пороге обязательной вакцинации. Идем вперед?
Отправлено: 01.07.21 - 09:29
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Неделю после заседания правительства в стране обсуждают новость: прививаться придется всем, хочешь - не хочешь. Регламентирующего эту норму постановления главного санврача РК на день верстки газеты не было, но ожидания сгустились.
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
76
Re: Либо прививка, либо ПЦР-тест - Казахстан стоит на пороге...
Отправлено: 01.07.21 - 16:15
#45
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Цитата:
alex_60:
так расписано по буквам.

Цитата:
Victor Yang:
Бесполезно. Они больше верят неизвестным людям из соц сетей.

я не о механизме/принципе ее работы писал, а о ее действии)
А Вы верите всему, что пишут официальные источники?

Цитата:
alex_60:
появились новые штаммы, смотрят как действует вакцина на них.

В том-то и дело, что появились новые штаммы. Вся ли информация по трем фазам доступна к ознакомлению? Все ли рассказали?

Я не антипрививочник, но я не хочу вакцинироваться непонятно чем только для галочки, которая ничего при этом и не даст, кроме как доступа на работу; по заведениям я не хожу.
И спрошу еще разок, маски везде носите?? Ведь официальные источники утверждают, что они помогают.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14080
Либо прививка, либо ПЦР-тест - Казахстан стоит на пороге обязательной вакцинации. Идем вперед?
Отправлено: 05.07.21 - 09:22
#46
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Цитата:
lavprof:
А Вы верите всему, что пишут официальные источники?

У меня нет оснований больше доверять неизвестно кому чем официальным источникам.
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
76
Re: Либо прививка, либо ПЦР-тест - Казахстан стоит на пороге...
Отправлено: 05.07.21 - 11:24
#47
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Цитата:
Victor Yang:
У меня нет оснований больше доверять неизвестно кому чем официальным источникам.

а про неизвестно кого речь и не шла, говорилось только про оф. источники.
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