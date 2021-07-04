Прогноз на 5 дней
переменная облачность+20°C
  • 754 мм рт.ст.
  • 73% влажность
  • С, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Памятник Нурсултану Назарбаеву открыли в Нур-Султане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41856
Памятник Нурсултану Назарбаеву открыли в Нур-Султане
Отправлено: 04.07.21 - 10:38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Нур-Султане открыли памятник Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Монумент расположен на территории недавно открывшегося в столице парка на пересечении улиц Алихана Бокейхана и Керей, Жанибек хандар.
Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8559
Re: Памятник Нурсултану Назарбаеву открыли в Нур-Султане
Отправлено: 04.07.21 - 10:38
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрю Назарбаева вообще уже не слушают.
Он сказал что незачем.
А они установили.
Благими намерениями как говорится....
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7540
Re: Памятник Нурсултану Назарбаеву открыли в Нур-Султане
Отправлено: 04.07.21 - 11:05
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Монумент расположен на территории недавно открывшегося в столице парка на пересечении улиц Алихана Бокейхана и Керей, Жанибек хандар.

Интересно у нас на набережной , возле большого моста под кого место готовят?
Сооружают многоугольную площадку явно под памятник... неужто основателю города Константиновичу, который выбрал именно это место для будущего города.

для Елбасы наверное не солидно на сползающую в пропасть брусчатку, обвалившийся гранит и камыш с тиной смотреть.
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7540
Re: Памятник Нурсултану Назарбаеву открыли в Нур-Султане
Отправлено: 04.07.21 - 11:12
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А идею памятника наверное содрали у нас. Стул уже несколько лет стоит в Красном партизане...по дороге в резиденцию.... Подсмотрели видать... А может ОН подсказал...Хочу, мол, на стуле сидеть...
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8559
Памятник Нурсултану Назарбаеву открыли в Нур-Султане
Отправлено: 04.07.21 - 12:05
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
неужто основателю города Константиновичу

Чето в советские времена не хотели памятники ставить основателям городов
А сейчас и подавно не в тему иначе тут начнется,в Тургае И на югах каждый поселок древний будет основателям стоянок памятники заказывать
Тут тоже по сути зимняя стоянка была Приехали из Троицка арендовали землю у местных и заложили поселение которое по началу толи мелкий город толи большая деревня в котором население на все лето выезжало на поля...
Профайл
Erden81
§ Erden81
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
35
Re: Памятник Нурсултану Назарбаеву открыли в Нур-Султане
Отправлено: 04.07.21 - 12:08
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Ты вчера в нашу страну переехал? Он им запрещает с такой интонацией, что чинуши понимают что им дали разрешение
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4723
Re: Памятник Нурсултану Назарбаеву открыли в Нур-Султане
Отправлено: 04.07.21 - 13:01
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Страшно даже представить, как же мы без него проживем после его ухода. Отец дороже родного, свет моих очей, забери меня к себе...
Профайл Посетить вебсайт
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22134
Памятник Нурсултану Назарбаеву открыли в Нур-Султане
Отправлено: 04.07.21 - 13:11
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Отец дороже родного, свет моих очей, забери меня к себе...

Ездий в КОстанай, сядь на стул, и фоткайся... :-o :lol:
Профайл
С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
443
Re: Памятник Нурсултану Назарбаеву открыли в Нур-Султане
Отправлено: 05.07.21 - 08:43
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как на одном из заседаний,Назарбаев спросил у одного-где вас учили так подмазываться? :lol:
Прямо до блеска :-P ,дипломаат однако :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS