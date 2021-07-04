Отправлено: - 12:05

yudjin:

неужто основателю города Константиновичу

Цитата:Чето в советские времена не хотели памятники ставить основателям городовА сейчас и подавно не в тему иначе тут начнется,в Тургае И на югах каждый поселок древний будет основателям стоянок памятники заказыватьТут тоже по сути зимняя стоянка была Приехали из Троицка арендовали землю у местных и заложили поселение которое по началу толи мелкий город толи большая деревня в котором население на все лето выезжало на поля...