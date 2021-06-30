Отправлено: - 19:46

Президент РК Токаев заявил, что антикоррупционная служба не должна привлекать госслужащих к уголовной ответственности, если у них не было злого умысла похитить бюджетные средства или незаконно обогатиться за счет взятки. Согласны ли вы с этим?