Прогноз на 5 дней
переменная облачность+20°C
  • 754 мм рт.ст.
  • 73% влажность
  • С, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Президент РК Токаев заявил, что антикоррупционная служба не...
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41856
Президент РК Токаев заявил, что антикоррупционная служба не...
Отправлено: 30.06.21 - 19:46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент РК Токаев заявил, что антикоррупционная служба не должна привлекать госслужащих к уголовной ответственности, если у них не было злого умысла похитить бюджетные средства или незаконно обогатиться за счет взятки. Согласны ли вы с этим?
Результаты опроса

drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22134
Re: Президент РК Токаев заявил, что антикоррупционная служба не...
Отправлено: 30.06.21 - 19:46
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я когда получил, видео это на ватсап,
подумал, что это - фейк.
Оказывается, что нет... 8-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11068
Re: Президент РК Токаев заявил, что антикоррупционная служба не...
Отправлено: 30.06.21 - 20:11
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они же это потом сиротам раздают - откуда тут злой умысел? Только из добрых побуждений :lol:
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22134
Президент РК Токаев заявил, что антикоррупционная служба не...
Отправлено: 30.06.21 - 20:13
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, абайка тоже сегодня,
леденцы - раздавал... :lol: :-P
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7236
Re: Президент РК Токаев заявил, что антикоррупционная служба не...
Отправлено: 30.06.21 - 20:17
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ладно один Юрий Деточкин на весь Советский союз. Но куда такая армия то? Цитата:
drakon:
леденцы - раздавал...

Леденцами тут не отделаешься. Детдомовцам по квартире - как минимум.
Профайл
С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
443
Re: Президент РК Токаев заявил, что антикоррупционная служба не...
Отправлено: 05.07.21 - 08:35
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нет. Теперь коррупционеры будут говорить, что у все само собой получилось, без умысла.
77 % 77.6% (114)



Источник:

Вот народ и показал,истинное свое отношение к властям.
Токаев молодчага :-P
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS