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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1441
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 18:43
Цитата:
Сколько теоретических работ написано Лениным? Да рядом с ним не стоял ни один политик всех времён и народов. Это такой гигант мысли, что толком никто ещё и осознать не может всей глубины его мыслей и теорий. Особенно смешно читать нападки на такую личность от людей уровня дома2, почитающих Бузову за эталон мыслительных процессов современности.
abaika95:
Ленин создатель государства И Назарбаев Ленин был политик И Назарбаев
Ленин создатель государства И Назарбаев Ленин был политик И Назарбаев
Сколько теоретических работ написано Лениным? Да рядом с ним не стоял ни один политик всех времён и народов. Это такой гигант мысли, что толком никто ещё и осознать не может всей глубины его мыслей и теорий. Особенно смешно читать нападки на такую личность от людей уровня дома2, почитающих Бузову за эталон мыслительных процессов современности.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 19:12
Цитата:
Это же здравомыслящему, Эл! А это существо считает, что если ему на каждое его слово не отвечают "портянками", словесным поносом, то они тупые, малообразованные и, вообще, ниже его в развитии...
Существо, когда ты только пришёл на форум, говорил, что учишься у форумчан...
Видимо, сейчас ты считаешь, что превзошёл ВСЕХ и начал хамить и оскорблять учителей
Однако, рядом с такими,как Маркс, Юджин, Нур и др. ты - бледная поганка !
elektron:
abaika95: Вы тут с нурболваничком конкретно то расписать даже не можете в чем существенное отличие?
А чего расписывать, здравомыслящему челу и так должно быть понятно
abaika95: Вы тут с нурболваничком конкретно то расписать даже не можете в чем существенное отличие?
А чего расписывать, здравомыслящему челу и так должно быть понятно
Это же здравомыслящему, Эл! А это существо считает, что если ему на каждое его слово не отвечают "портянками", словесным поносом, то они тупые, малообразованные и, вообще, ниже его в развитии...
Существо, когда ты только пришёл на форум, говорил, что учишься у форумчан...
Видимо, сейчас ты считаешь, что превзошёл ВСЕХ и начал хамить и оскорблять учителей
Однако, рядом с такими,как Маркс, Юджин, Нур и др. ты - бледная поганка !
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 19:35
Цитата:
ДА!А как бы смогла сохранить независимость в таком-то вражеском окружении?
Поэтому враги, поняв, что физически СССР не взять, все силы бросили на организацию внутреннего разложения
И успешно! Потому что власти много миндальничали с диссидентами... Высылали и ссылали вместо расстрелов!
Вот интересный факт приводит профессор Лайла Ахметова:"Джозеф Девис — посол США — писал о событиях 1941 года в своих воспоминаниях. Он писал, что в результате разведывательной деятельности американцев мы выявили немецкую агентуру в США, в Южной Америке, в Чехии, Бельгии — все страны перечисляет, но не выявили в Советском Союзе. Почему? Потому что их до войны расстреляли. Вот это его воспоминания. Борьба была. Борьба за власть, за ресурсы, за лучшее место под солнцем — она всегда есть. Сегодня это просто более цивилизованно, толерантно"
abaika95:
Пока буржуазные страны вкладывали в экономику Страна рабочих вкладывала в оружие
Пока буржуазные страны вкладывали в экономику Страна рабочих вкладывала в оружие
ДА!А как бы смогла сохранить независимость в таком-то вражеском окружении?
Поэтому враги, поняв, что физически СССР не взять, все силы бросили на организацию внутреннего разложения
И успешно! Потому что власти много миндальничали с диссидентами... Высылали и ссылали вместо расстрелов!
Вот интересный факт приводит профессор Лайла Ахметова:"Джозеф Девис — посол США — писал о событиях 1941 года в своих воспоминаниях. Он писал, что в результате разведывательной деятельности американцев мы выявили немецкую агентуру в США, в Южной Америке, в Чехии, Бельгии — все страны перечисляет, но не выявили в Советском Союзе. Почему? Потому что их до войны расстреляли. Вот это его воспоминания. Борьба была. Борьба за власть, за ресурсы, за лучшее место под солнцем — она всегда есть. Сегодня это просто более цивилизованно, толерантно"
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22134
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 20:17
Цитата:
Она, ядовитая...
таноми52:
ты - бледная поганка !
ты - бледная поганка !
Она, ядовитая...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 20:32
вяло как то дискуссия
идет.
[Исправлено: alex_60, 04.07.2021 - 20:52]
идет.
[Исправлено: alex_60, 04.07.2021 - 20:52]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 22:29
Цитата:
Так взбодрите!
Или только наблюдать можете?
alex_60:
вяло как то дискуссия идет.
вяло как то дискуссия идет.
Так взбодрите!
Или только наблюдать можете?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 22:57
Цитата:
наблюдать тоже интересно.
таноми52:
Или только наблюдать можете?
Или только наблюдать можете?
наблюдать тоже интересно.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 23:35
Цитата:
И применяющих к Моргенштерну эпитет "шикарный"
Маркс:
почитающих Бузову за эталон мыслительных процессов современности.
почитающих Бузову за эталон мыслительных процессов современности.
И применяющих к Моргенштерну эпитет "шикарный"
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.07.21 - 04:47
Цитата:
Все правильно сказала тетя Роза
Говоря о казахстанском диджее Иманбеке, получившем премию Грэмми, Народная артистка спросила: "И где он сейчас? Что дальше?"
"Во-первых, это удача просто. Вовремя оказаться в нужном месте, в нужный час. Ему просто повезло. Он тем более непрофессиональный музыкант. Это удача просто. Попал и все. Поменял просто ритм, стилистику, это все делается на компьютере. Его как remix оценили, а не как автора, исполнителя, автора-аранжировщика. Нет, он просто скорость ускорил и получается детское пение и ритм поменяется", - сказала Рымбаева.
"Во-первых, это удача просто. Вовремя оказаться в нужном месте, в нужный час. Ему просто повезло. Он тем более непрофессиональный музыкант. Это удача просто. Попал и все. Поменял просто ритм, стилистику, это все делается на компьютере. Его как remix оценили, а не как автора, исполнителя, автора-аранжировщика. Нет, он просто скорость ускорил и получается детское пение и ритм поменяется", - сказала Рымбаева.
Все правильно сказала тетя Роза
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.07.21 - 06:08
Цитата:
завидует наверное.
у нее слава в пределах СССР,
а тут мировая слава, главный
ремиксовод в мире, мировое признание.
а куда пропал, это неважно,
может с фанатами бешпармачит.
maxsaf:
Все правильно сказала тетя Роза
Все правильно сказала тетя Роза
завидует наверное.
у нее слава в пределах СССР,
а тут мировая слава, главный
ремиксовод в мире, мировое признание.
а куда пропал, это неважно,
может с фанатами бешпармачит.
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