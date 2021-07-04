Отправлено: - 19:12

elektron:

abaika95: Вы тут с нурболваничком конкретно то расписать даже не можете в чем существенное отличие?



А чего расписывать, здравомыслящему челу и так должно быть понятно

Цитата:Это же здравомыслящему, Эл! А это существо считает, что если ему на каждое его слово не отвечают "портянками", словесным поносом, то они тупые, малообразованные и, вообще, ниже его в развитии...Существо, когда ты только пришёл на форум, говорил, что учишься у форумчан...Видимо, сейчас ты считаешь, что превзошёл ВСЕХ и начал хамить и оскорблять учителейОднако, рядом с такими,как Маркс, Юджин, Нур и др. ты - бледная поганка !