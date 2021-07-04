Отправлено: - 23:47

Вышка в поселке есть, а связи нет

Ржунимагу все каменты - в точку)) Абайка, ускорьте переименования - чтобы везде так было, а не только в ЕнбекеЦитата:А на наших вышка на всех есть связьи не потому что нас государство заставляет, а потому что мы - специалисты. Поуехавшие кстати