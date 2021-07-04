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≡ Нет технической возможности. Без связи, Интернета, питьевой воды и детской площадки - как живут в 21-м веке в поселке за 20 км от Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41854
Нет технической возможности. Без связи, Интернета, питьевой воды и детской площадки - как живут в 21-м веке в поселке за 20 км от Костаная
Отправлено: 04.07.21 - 13:08
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Жители п. Енбек (ранее Давыденовка) Костанайского района были вынуждены вызвать своего акима на откровенный разговор, так как они не раз сообщали о проблемах в местный акимат, но их просьбы не были услышаны.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11067
Re: Нет технической возможности. Без связи, Интернета, питьевой...
Отправлено: 04.07.21 - 23:47
#15
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Ржунимагу все каменты - в точку)) Абайка, ускорьте переименования - чтобы везде так было, а не только в Енбеке :lol:

Цитата:
Вышка в поселке есть, а связи нет

А на наших вышка на всех есть связь :lol: и не потому что нас государство заставляет, а потому что мы - специалисты. Поуехавшие кстати :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11067
Re: Нет технической возможности. Без связи, Интернета, питьевой...
Отправлено: 04.07.21 - 23:52
#16
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Цитата:
Сотовые операторы - это частные компании, - ответил аким. - Мы не можем им ничего предъявлять.

А можете Абайку заставить писать что в Енбеке все хорошо? :lol:
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