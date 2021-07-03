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≡ "Инвестор ведет переговоры" - Архимед Мухамбетов высказался о возможном банкротстве цементного завода в Рудном
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41854
"Инвестор ведет переговоры" - Архимед Мухамбетов высказался о возможном банкротстве цементного завода в Рудном
Отправлено: 03.07.21 - 17:23
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"Две недели назад была информация, что с банком ведутся переговоры. В 2020 году на торги завод точно не выставляли. Просрочки есть, если не ошибаюсь, речь о сумме около 12 млрд тенге. Часть они потом погасили", - сказал аким Костанайской области.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22134
Re: "Инвестор ведет переговоры" - Архимед Мухамбетов...
Отправлено: 03.07.21 - 17:23
#1
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А, вы - закройте, все свои, стройки... :lol:
Телевизоры, они - выпускают.
Я же говорил, пакеты - выпускайте... :-o
Профайл
1
§ 1012
(Пользователи)
Регистрация:
23.09.19
Сообщений:
34
Re: "Инвестор ведет переговоры" - Архимед Мухамбетов...
Отправлено: 03.07.21 - 18:14
#2
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вот это колесо
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
872
Re: "Инвестор ведет переговоры" - Архимед Мухамбетов...
Отправлено: 03.07.21 - 18:53
#3
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Не позволит он частное имущество растащить? Он кто - всевышний? Или в РК частная собственность - вымысел?
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
922
Re: "Инвестор ведет переговоры" - Архимед Мухамбетов...
Отправлено: 03.07.21 - 19:29
#4
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Цитата:
А землю в индустриальной зоне, которую они просили, мы им до конца так и не выдали. Сегодня в той зоне одновременно строятся 6 заводов. Они все реально строятся

Так а что за заводы строятся?
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
141
Re: "Инвестор ведет переговоры" - Архимед Мухамбетов...
Отправлено: 03.07.21 - 19:37
#5
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читая его ответы, складывается такое ощущение, что отвечает нашкодивший школяр. Заикаясь, оправдывается. Ито не так и там не эдак. Но как громко трубили про телевизоры - до сих пор в ушах их треп стоит
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10317
"Инвестор ведет переговоры" - Архимед Мухамбетов высказался о возможном банкротстве цементного завода в Рудном
Отправлено: 03.07.21 - 22:22
#6
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Цитата:
dandiv:
Без разницы че там за заводы будут. Они все равно работать не будут. После открытия посадят пару человек за корупцию. Потом выяснится что заводы не кому не нужны. :lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4723
Re: "Инвестор ведет переговоры" - Архимед Мухамбетов...
Отправлено: 03.07.21 - 22:40
#7
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Не помню кто рассказывал, у них вроде сырье привозное, это означает проект признается изначально убыточным. Помню в вашей газете читал, их директор слёзно выпрашивал барбосы для завершения строительства, однако сегодня выясняется опять у них проблемы. К бабке не ходи, опять кого-то козлом сделают и посадят на недолго, а кто-то затарится в тишине засядет
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
225
Re: "Инвестор ведет переговоры" - Архимед Мухамбетов...
Отправлено: 04.07.21 - 23:03
#8
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Очередной эффективный казахский управленец...
Уровень, в лучшем случае, директора сельпо. И таким дают область.
Косноязычен просто ужас, немудрено, что на людях практически не выступает - смолчишь, за умного сойдешь.
Так и хочется спросить, Назарбаев, ты где берешь таких?
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