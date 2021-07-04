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≡ Олимпиада-2020: казахстанские теннисисты завоевали рекордное количество лицензий
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41854
Олимпиада-2020: казахстанские теннисисты завоевали рекордное количество лицензий
Отправлено: 04.07.21 - 20:56
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За олимпийские награды в одиночных разрядах будут бороться по 64 игрока. Право сыграть на Олимпиаде получили по 56 лучших теннисистов и теннисисток в рейтингах АТР и WТА, а еще по восемь приглашений выдала ITF.
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12265
Re: Олимпиада-2020: казахстанские теннисисты завоевали рекордное...
Отправлено: 04.07.21 - 20:56
#1
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///Александр Бублик, Михаил Кукушкин, Елена Рыбакина, Юлия Путинцева и Ярослава Шведова. В мужских парных соревнованиях честь страны будут защищать Александр Бублик и Андрей Голубев, а в женском парном разряде выступят Елена Рыбакина и Ярослава Шведова.////

да, теннис в Казахстане на уровне.
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