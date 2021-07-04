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≡ ФК «Тобол» после победы в матче с двумя автоголами и пенальти ушел на перерыв в чемпионате в статусе лидера
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41853
ФК «Тобол» после победы в матче с двумя автоголами и пенальти ушел на перерыв в чемпионате в статусе лидера
Отправлено: 04.07.21 - 12:39
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Соперником костанайского «Тобола» в последнем перед перерывом туре стал новичок Премьер-лиги туркестанский «Туран», матч первого круга с которым в Костанае завершился разгромной победой хозяев - 5:0.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2436
Re: ФК «Тобол» после победы в матче с двумя автоголами и...
Отправлено: 04.07.21 - 12:39
#1
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Цитата:
Вскоре сам же Мокин убрал вернувшуюся было в матч интригу, на 84-й минуте опередив защитников и пробив в акробатическом прыжке с близкого расстояния точно в левый верхний угол ворот.

Да ну!!!...
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Н
§ Начальник
(Пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
21
Re: ФК «Тобол» после победы в матче с двумя автоголами и...
Отправлено: 04.07.21 - 19:41
#2
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Вскоре сам же Мокин убрал вернувшуюся было в матч интригу, на 84-й минуте опередив защитников и пробив в акробатическом прыжке с близкого расстояния точно в левый верхний угол ворот.
НГ не Мокин а Малый. исправьте
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