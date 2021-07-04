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≡ EURO 2020: датчане без Эриксена продолжают писать историю, а англичане возвращаются на «Уэмбли»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41853
EURO 2020: датчане без Эриксена продолжают писать историю, а англичане возвращаются на «Уэмбли»
Отправлено: 04.07.21 - 19:30
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Четвертьфинальная стадия плей-офф чемпионата Европы завершилась минувшей ночью двумя матчами в Баку и в Риме. В столице Азербайджана встречались команды, которых мало кто представлял до начала чемпионата в полуфинале - сборные Чехии и Дании. А в Риме сборная Украины играла с родоначальниками футбола - Англией.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12263
Re: EURO 2020: датчане без Эриксена продолжают писать историю, а...
Отправлено: 04.07.21 - 19:30
#1
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условия не совсем равные получились
Англия полуфинал дома играет,
а если пройдет дальше то и финал в Лондоне.
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