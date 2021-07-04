Отправлено: - 19:30

Четвертьфинальная стадия плей-офф чемпионата Европы завершилась минувшей ночью двумя матчами в Баку и в Риме. В столице Азербайджана встречались команды, которых мало кто представлял до начала чемпионата в полуфинале - сборные Чехии и Дании. А в Риме сборная Украины играла с родоначальниками футбола - Англией.