alex_60: я пошутил, это твоя косточка была. иди в будку обратно.
Ой да ладно тебе))) самый скоростной переобувщик на диком западе) признай уже как настоящий мышь что просто болтнул лишнего а теперь вертеться больно И переболел он больно,и все знает но вакцинироваться пока не хочет)) Хех
Для Юльки на ночь глядя... Вакцина против коронавируса от американской компании Pfizer приводит к редкому смертельному заболеванию, заявила израильский медик доктор Дорит Бликштейн 21 июня в эфире 13-го телеканала страны.
По словам Бликштейн они столкнулись с неожиданным ростом числа заболевших редким аутоиммунным заболеванием. Т.е. таким заболеванием, когда организм человека создает антитела для борьбы с самим собой. «В результате этого образуются тромбы в разных органах: мозг, сердце, легкие, почки, кровеносные сосуды, кожа и т. д.», — рассказала медик. Данное заболевание «в классическом понимании — смертельное заболевание», — отметила она, и подчеркнула, что в 90% случаев люди от него ранее погибали.
Сегодня созданы процедуры, которые определяют болезнь на ранней стадии и большинство таких больных удается спасти, хотя иногда с осложнениями. Обычно «в стране случается около двух-трех случаев» данного заболевания в каждой больнице в течение года. Однако «в марте месяце к нам стали попадать слишком много больных», что заинтересовало медиков. «Мы по сути получили годовое количество за один месяц и это странно», — заметила Бликштейн.
Медики выяснили, что все больные заболели «после вакцинации от коронавируса известной и принятой в стране вакциной со сроком от 5 до 28 дней», — рассказала она. Заболевание было обнаружено преимущественно у граждан в возрасте от 28 до 45 лет, среди которых и мужчины и женщины, хотя, как правило, от него страдают женщины.
Медик рекомендовала привившимся данной вакциной гражданам Израиля, при наличии кровотечений, головных болей, головокружений, потери речи, болях в груди и животе немедленно обратиться за медицинской помощью. «Это могут быть не обычные распространенные побочные действия вакцины, а невероятная и редкая болезнь», — подчеркнула она.
yudjin: По словам Бликштейн они столкнулись с неожиданным ростом числа заболевших редким аутоиммунным заболеванием. Т.е. таким заболеванием, когда организм человека создает антитела для борьбы с самим собой. «В результате этого образуются тромбы в разных органах: мозг, сердце, легкие, почки, кровеносные сосуды, кожа и т. д.», — рассказала медик.
Не ожидал, такого сильного влияния жёлтой прессы на жителей Казахстана. Тут всё с пустое порожнее, или плюнь через голову, всё в кучу собрано. От астразеники, да есть такое - тромбозы. от Biontech тромбозов нигде в мире зафиксировано не было. Воспаление сердечной мышцы, как максимум у молодого поколения. Но без смертей пока. Да даже ели и смертельные случаи посчитать, бывают и при операциях и прочих лечениях.. И Что теперь не оперировать, не лечить. От болезни в сотни и тысячи раз больше людей мрёт.
"Екатерина вторая панически боялась заразиться оспой и, взойдя на престол, сразу же издала указ об учреждении особых домов, в том числе и «оспяных», для больных «опасными и прилипчивыми болезнями». Этого оказалось недостаточно. В народе говорили, что «у многих англичан, коим учинено оспенное привитие, выросли коровьи рога»."
Так что антипрививочные бунты отнюдь не редкость. Даже дедушку Ленина убили антипрививочники. Но самое интересное, что оспу победили только в 1977 году. А если бы слушали антипрививочников, то и населения сегодня было бы уже поменьше и вид у оставшихся был не очень-то приглядным. Но скорее всего попривыкли бы к рябым рожам. А может скоро каждый будет таскать в рюкзаке искусственные лёгкие и плевать на коронавирус и вакцинацию с высокой башни.
Сейчас посетителей на этом форуме: 61, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 61
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать