Отправлено: - 15:18

elektron:

Вот в Давыденовке и вода и телефон были, а переименовали не стало ничего. Как таг?

alex_60:

вот когда поселок был, таких проблем не было.

Цитата:Да странноВсе же знают что как переименовывают сразу бюджет у поселка увеличиваетсяВедь эти вещи взаимосвязаны в головах у идиотов))Цитата:Да Целиноград был колхоз колхозомА переименовали и сразу небоскребы вырослиНадо дальше Переименовывать