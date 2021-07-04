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Нет технической возможности. Без связи, Интернета, питьевой воды и детской площадки - как живут в 21-м веке в поселке за 20 км от Костаная
Нет технической возможности. Без связи, Интернета, питьевой воды и детской площадки - как живут в 21-м веке в поселке за 20 км от Костаная
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41853
Нет технической возможности. Без связи, Интернета, питьевой воды и детской площадки - как живут в 21-м веке в поселке за 20 км от Костаная
Отправлено: 04.07.21 - 13:08
Жители п. Енбек (ранее Давыденовка) Костанайского района были вынуждены вызвать своего акима на откровенный разговор, так как они не раз сообщали о проблемах в местный акимат, но их просьбы не были услышаны.
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(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22134
Re: Нет технической возможности. Без связи, Интернета, питьевой...
Отправлено: 04.07.21 - 13:08
Енбековцы. Телевизоры у вас - работают?
Слушайте и смотрите - ХАБАР...
Слушайте и смотрите - ХАБАР...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7236
Re: Нет технической возможности. Без связи, Интернета, питьевой...
Отправлено: 04.07.21 - 13:14
До переименовывались.
//- Сотовые операторы - это частные компании, - ответил аким. - Мы не можем им ничего предъявлять.//
И что трудно обязать?
//Та же в вашем поселке нет технической возможности - нужно устанавливать АТС, до которой, собственно, и подводится высокоскоростной Интернет. В вашем поселке такой АТС нет.//
А куда собственно делись?
//- Сотовые операторы - это частные компании, - ответил аким. - Мы не можем им ничего предъявлять.//
И что трудно обязать?
//Та же в вашем поселке нет технической возможности - нужно устанавливать АТС, до которой, собственно, и подводится высокоскоростной Интернет. В вашем поселке такой АТС нет.//
А куда собственно делись?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7236
Re: Нет технической возможности. Без связи, Интернета, питьевой...
Отправлено: 04.07.21 - 13:18
//Также нет финансирования на водоснабжение вашего поселка. Все, что мы можем вам предложить, это подвоз воды.//
Он о чём там вообще. Водоснабжение - стратегически важное и обязательное мероприятие. Какое финансирование? Жители же платить будут за воду. каменный век просто.
Он о чём там вообще. Водоснабжение - стратегически важное и обязательное мероприятие. Какое финансирование? Жители же платить будут за воду. каменный век просто.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7236
Re: Нет технической возможности. Без связи, Интернета, питьевой...
Отправлено: 04.07.21 - 13:20
Вот в Давыденовке и вода и телефон были, а переименовали не стало ничего. Как таг?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Екатеринбург
- Регистрация:
- 13.03.09
- Сообщений:
- 872
Нет технической возможности. Без связи, Интернета, питьевой воды и детской площадки - как живут в 21-м веке в поселке за 20 км от Костаная
Отправлено: 04.07.21 - 13:20
Ну, то есть в Давыденковке все было, а в Енбек не стало? Стало быть ономасты врут на собраниях, рисуя после переименований райские луга? Или это поклёп жителей поселка на намерения власти улучшения жизни?
Re: Нет технической возможности. Без связи, Интернета, питьевой...
Отправлено: 04.07.21 - 13:31
///сотовые операторы - это частные компании, - ответил аким. - Мы не можем им ничего предъявлять.///
казтелеком 51процент у государства.
казтелеком 51процент у государства.
Нет технической возможности. Без связи, Интернета, питьевой воды и детской площадки - как живут в 21-м веке в поселке за 20 км от Костаная
Отправлено: 04.07.21 - 13:34
наверное в аулах по статусу все о чем говорят жители не предусмотрено.
ни воды, ничего...
аул он и есть аул.
вот когда поселок был, таких проблем не было.
ни воды, ничего...
аул он и есть аул.
вот когда поселок был, таких проблем не было.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 8558
Re: Нет технической возможности. Без связи, Интернета, питьевой...
Отправлено: 04.07.21 - 15:18
Цитата:
Да странно
Все же знают что как переименовывают сразу бюджет у поселка увеличивается
Ведь эти вещи взаимосвязаны в головах у идиотов))Цитата:
Да Целиноград был колхоз колхозом
А переименовали и сразу небоскребы выросли
Надо дальше Переименовывать
elektron:
Вот в Давыденовке и вода и телефон были, а переименовали не стало ничего. Как таг?
Вот в Давыденовке и вода и телефон были, а переименовали не стало ничего. Как таг?
Да странно
Все же знают что как переименовывают сразу бюджет у поселка увеличивается
Ведь эти вещи взаимосвязаны в головах у идиотов))Цитата:
alex_60:
вот когда поселок был, таких проблем не было.
вот когда поселок был, таких проблем не было.
Да Целиноград был колхоз колхозом
А переименовали и сразу небоскребы выросли
Надо дальше Переименовывать
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7236
Нет технической возможности. Без связи, Интернета, питьевой воды и детской площадки - как живут в 21-м веке в поселке за 20 км от Костаная
Отправлено: 04.07.21 - 15:25
Цитата:
И где они в Давыденовке, ой простите в Ембеке?
Опять идиоты виноваты?
abaika95:
А переименовали и сразу небоскребы выросли
А переименовали и сразу небоскребы выросли
И где они в Давыденовке, ой простите в Ембеке?
Опять идиоты виноваты?
Re: Нет технической возможности. Без связи, Интернета, питьевой...
Отправлено: 04.07.21 - 16:32
и никому теперь енбек не нужен.
переименовали и забыли.
типа главное дело сделано,
привыкайте к аульной жизни.
а то обнаглели, воды захотели.
занавес.
переименовали и забыли.
типа главное дело сделано,
привыкайте к аульной жизни.
а то обнаглели, воды захотели.
занавес.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2436
Re: Нет технической возможности. Без связи, Интернета, питьевой...
Отправлено: 04.07.21 - 16:49
Есть предложение: чтобы появилась вода и Интернет нужно в Енбеке поставить памятник (сами знаете кому). И сразу все появится! Ну как это так, в столице памятник есть, в Туркестане четырехметровый (!!!) открыли (в какой-то студенческой курточке), а в Енбеке нет!??
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 05.02.21
- Сообщений:
- 118
Нет технической возможности. Без связи, Интернета, питьевой воды и детской площадки - как живут в 21-м веке в поселке за 20 км от Костаная
Отправлено: 04.07.21 - 18:01
Цитата:
Или ,для начала хотя бы стул.
Может и пойдет процесс...
[Исправлено: urmas, 04.07.2021 - 18:02]
Козлов я:
Есть предложение: чтобы появилась вода и Интернет нужно в Енбеке поставить памятник (сами знаете кому)
Есть предложение: чтобы появилась вода и Интернет нужно в Енбеке поставить памятник (сами знаете кому)
Или ,для начала хотя бы стул.
Может и пойдет процесс...
[Исправлено: urmas, 04.07.2021 - 18:02]
Нет технической возможности. Без связи, Интернета, питьевой воды и детской площадки - как живут в 21-м веке в поселке за 20 км от Костаная
Отправлено: 04.07.21 - 18:22
а что, был батыр Труд такой?
в честь его переименовали?
и в чем заключалась его жизнь?
он основал Давыденовку?
в честь его переименовали?
и в чем заключалась его жизнь?
он основал Давыденовку?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1441
Нет технической возможности. Без связи, Интернета, питьевой воды и детской площадки - как живут в 21-м веке в поселке за 20 км от Костаная
Отправлено: 04.07.21 - 18:50
Цитата:
Не, сейчас там просто колхоз залепили пластиковым фасадом. В простонародье это называется "заколхозить". А заколхозить колхоз это есть не что иное, как возвести колхоз в квадрат.
abaika95:
Да Целиноград был колхоз колхозом А переименовали и сразу небоскребы выросли
Да Целиноград был колхоз колхозом А переименовали и сразу небоскребы выросли
Не, сейчас там просто колхоз залепили пластиковым фасадом. В простонародье это называется "заколхозить". А заколхозить колхоз это есть не что иное, как возвести колхоз в квадрат.
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