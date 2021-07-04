Прогноз на 5 дней
ясно+31°C
  • 752 мм рт.ст.
  • 29% влажность
  • З-ЮЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 256 из 257«1...254255256257»
Ответить Новый топик
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8558
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 15:23
#3826
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Как можно сравнивать Ленина и Назарбаева?

А что собственно не так?
Ленин создатель государства
И Назарбаев
Ленин был политик
И Назарбаев
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2456
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 15:32
#3827
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Нурбанчик: Голодоморы


Наткнулась. Лайла Ахметова (профессор КазНУ имени аль-Фараби, доктор исторических наук,о современных искажениях в восприятии истории) говорит в интервью ИА REGNUM:"Информации было мало, а человек, когда пересказывает рассказ другого, обязательно преувеличит. И у нас в учебниках такое было — преувеличение на миллионы даже. Не на десятки, не на сотни, не на тысячи — на миллионы. А когда ты начинаешь выяснять, сколько человек по переписи было на территории нынешнего Казахстана, — а их (оказалось) было меньше, чем погибших при голодоморе."
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22134
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 15:34
#3828
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
И Назарбаев

Коммунист, есть... :-o
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2456
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 15:35
#3829
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А что собственно не так? Ленин создатель государства И Назарбаев Ленин был политик И Назарбаев


Трёп! Для бабушки с образованием ЦПШ
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7236
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 15:40
#3830
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Совсем уже слепенький стал?)

Самокритично конечно, но факты упрямая вещь. ;-)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8558
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 15:41
#3831
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Трёп! Для бабушки с образованием ЦПШ

Ну вот для тебя как для бабушки и пишу)
Вы тут с нурболваничком конкретно то расписать даже не можете в чем существенное отличие? А рассуждать заумно лезите хотя аргументов никаких))
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7236
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 15:44
#3832
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вы тут с нурболваничком конкретно то расписать даже не можете в чем существенное отличие?

А чего расписывать, здравомыслящему челу и так должно быть понятно ;-)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8558
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 15:45
#3833
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1925 год
Нищая полурузваленная тоталитарная страна
На окраинах ещё полыхают бои
В самой стране крестьянские и иные восстания
Террор
Голод
Смерти
На мировой арене страна-ничто
Мало кем признанная
Но памятники дедушке уже устанавливают))
Туда бы сейчас бабку Таноми и болваничка пустить.
Нытье бы стояло)) хотя нет
За нытье к стенке поставили бы уже))
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8558
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 15:46
#3834
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А чего расписывать, здравомыслящему челу и так должно быть понятно

Вот я и не распсываюсь перед ними)
Мне все понятно что у них аргументов нет вот они и начинают крутить-вертеть//
Классика же
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8558
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 15:51
#3835
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Лирика, не лирика, но дальнейшее его существование доказало его жизнеспособность и даже превосходство над буржуазными в некоторых аспектах!

Пока буржуазные страны вкладывали в экономику
Страна рабочих вкладывала в оружие
В итоге в СССР было миллионы танков
А обуви нехватало)
Народ подумал подумал и решил плюнуть на это северокорейское дело)
Но идеи чучхе ещё сильны в обществе)
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14079
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 16:17
#3836
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
НЭП как это видел именно Ленин не получился

Если честно - не знаю каким видел НЭП Ленин и какая разница между тем что получилось. Но рост экономики в то время - факт.
Я думаю что и коммунизм и социализм возможны, но к этому нужно идти эволюционным путём и будет это не скоро. При этом принципы должны быть не "забрать и поделить", а элита сама должна прийти к тому что большая часть прибыли пойдёт в доход государства.
Цитата:
Нурбанчик:
Взять тоже коммунистический Китай в пример.

А что в Китае коммунистического осталось, кроме названия, с точки зрения СССР? Я считаю что Союз, для своего развития, должен был перестраиваться на этот путь годов с 70-х,когда экономика была на пике. Но престарелым руководителям это было не понять. А когда пришёл Горбачев - было уже поздно пить Боржоми. Хотя, если бы был опытный политик, можно было бы что-то сделать, но всё равно сложно.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14079
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 16:22
#3837
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Наткнулась. Лайла Ахметова (профессор КазНУ

Возможно. Спорить не буду - это нужно документы изучать. Всё равно первых советских руководителей (особенно на местах) нельзя обвинить в дальновидности.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8558
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 17:24
#3838
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Если честно - не знаю каким видел НЭП

НЭП попытка заиграть с населением
Ленин стратег был ещё тот проженный
Понял что нафиг никому не сдался его коммунизм в том виде в котором он его продвигал
Цитата:
Victor Yang:
Я думаю что и коммунизм и социализм возможны, но к этому нужно идти эволюционным путём и будет это не скоро

В Скандинавии вполне уже социализм
А то что было у нас 70 лет это просто диктатурный строй который прикрывал социальными льготами свою власть
Никто не спорит что не было благо
Но и при диктатуре Пиночета в Чили много сделано для модернизации страны но это была диктатура карающая неугодных)
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1441
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 18:27
#3839
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ленин создатель государства И Назарбаев Ленин был политик И Назарбаев

Нормальный либераст должен был ещё Гитлера приплести. Видимо abaika95 ещё катастрофически неопытен или недоплатили в НКО.
Цитата:
Victor Yang:
Ну в том-то и дело - мешки к концу рабочего дня заканчиваются, а мысли и ночью снятся, бывает. Ну и тут вопрос не сколько тяжести работы, а ответственности работы.

Ну так т. Сталин поэтому и ввел понятие "ненормированный рабочий день", потому что понимал, что измерить рабочий день инженера невозможно, так как мозг работает даже во время перекура. Это нынешние руководители переиначили это понятие для обоснования незаконного удлинения рабочего дня.
Цитата:
abaika95:
Но и при диктатуре Пиночета в Чили много сделано для модернизации страны но это была диктатура карающая неугодных)

Если бы на даче не карали сорняки, то и нормального урожая никогда бы не дождались. И не нужно приводить в пример цветущий английский огород, в который свезли самые лучшие удобрения со всех окрестных участков.
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1441
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 18:35
#3840
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Пока буржуазные страны вкладывали в экономику Страна рабочих вкладывала в оружие В итоге в СССР было миллионы танков А обуви нехватало)

Страны - это такие же группировки, какие были в 90-е. Ну это чтобы понятно было современному поколению. Как считаете, какая группировка была авторитетней и имела больше шансов при дележе территорий влияния, та, которая вооружалась или которая ставила больше ларьков с жевачкой?

И обувь была, только всем хотелось выпендрежа, а в магазинах предлагался стандарт. И обувь была не в пример сегодняшней, можно было ботинки в наследство оставить, не то что нынче за сезон разваливаются, как будто для покойников делают.
Профайл
Страница 256 из 257«1...254255256257»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS