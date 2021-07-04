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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 15:23
Цитата:
А что собственно не так?
Ленин создатель государства
И Назарбаев
Ленин был политик
И Назарбаев
таноми52:
Как можно сравнивать Ленина и Назарбаева?
Как можно сравнивать Ленина и Назарбаева?
А что собственно не так?
Ленин создатель государства
И Назарбаев
Ленин был политик
И Назарбаев
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 15:32
Цитата:
Наткнулась. Лайла Ахметова (профессор КазНУ имени аль-Фараби, доктор исторических наук,о современных искажениях в восприятии истории) говорит в интервью ИА REGNUM:"Информации было мало, а человек, когда пересказывает рассказ другого, обязательно преувеличит. И у нас в учебниках такое было — преувеличение на миллионы даже. Не на десятки, не на сотни, не на тысячи — на миллионы. А когда ты начинаешь выяснять, сколько человек по переписи было на территории нынешнего Казахстана, — а их (оказалось) было меньше, чем погибших при голодоморе."
Victor Yang:
Нурбанчик: Голодоморы
Нурбанчик: Голодоморы
Наткнулась. Лайла Ахметова (профессор КазНУ имени аль-Фараби, доктор исторических наук,о современных искажениях в восприятии истории) говорит в интервью ИА REGNUM:"Информации было мало, а человек, когда пересказывает рассказ другого, обязательно преувеличит. И у нас в учебниках такое было — преувеличение на миллионы даже. Не на десятки, не на сотни, не на тысячи — на миллионы. А когда ты начинаешь выяснять, сколько человек по переписи было на территории нынешнего Казахстана, — а их (оказалось) было меньше, чем погибших при голодоморе."
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22134
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 15:34
Цитата:
Коммунист, есть...
abaika95:
И Назарбаев
И Назарбаев
Коммунист, есть...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 15:35
Цитата:
Трёп! Для бабушки с образованием ЦПШ
abaika95:
А что собственно не так? Ленин создатель государства И Назарбаев Ленин был политик И Назарбаев
А что собственно не так? Ленин создатель государства И Назарбаев Ленин был политик И Назарбаев
Трёп! Для бабушки с образованием ЦПШ
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7236
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 15:40
Цитата:
Самокритично конечно, но факты упрямая вещь.
abaika95:
Совсем уже слепенький стал?)
Совсем уже слепенький стал?)
Самокритично конечно, но факты упрямая вещь.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 15:41
Цитата:
Ну вот для тебя как для бабушки и пишу)
Вы тут с нурболваничком конкретно то расписать даже не можете в чем существенное отличие? А рассуждать заумно лезите хотя аргументов никаких))
таноми52:
Трёп! Для бабушки с образованием ЦПШ
Трёп! Для бабушки с образованием ЦПШ
Ну вот для тебя как для бабушки и пишу)
Вы тут с нурболваничком конкретно то расписать даже не можете в чем существенное отличие? А рассуждать заумно лезите хотя аргументов никаких))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7236
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 15:44
Цитата:
А чего расписывать, здравомыслящему челу и так должно быть понятно
abaika95:
Вы тут с нурболваничком конкретно то расписать даже не можете в чем существенное отличие?
Вы тут с нурболваничком конкретно то расписать даже не можете в чем существенное отличие?
А чего расписывать, здравомыслящему челу и так должно быть понятно
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 15:45
1925 год
Нищая полурузваленная тоталитарная страна
На окраинах ещё полыхают бои
В самой стране крестьянские и иные восстания
Террор
Голод
Смерти
На мировой арене страна-ничто
Мало кем признанная
Но памятники дедушке уже устанавливают))
Туда бы сейчас бабку Таноми и болваничка пустить.
Нытье бы стояло)) хотя нет
За нытье к стенке поставили бы уже))
Нищая полурузваленная тоталитарная страна
На окраинах ещё полыхают бои
В самой стране крестьянские и иные восстания
Террор
Голод
Смерти
На мировой арене страна-ничто
Мало кем признанная
Но памятники дедушке уже устанавливают))
Туда бы сейчас бабку Таноми и болваничка пустить.
Нытье бы стояло)) хотя нет
За нытье к стенке поставили бы уже))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 15:46
Цитата:
Вот я и не распсываюсь перед ними)
Мне все понятно что у них аргументов нет вот они и начинают крутить-вертеть//
Классика же
elektron:
А чего расписывать, здравомыслящему челу и так должно быть понятно
А чего расписывать, здравомыслящему челу и так должно быть понятно
Вот я и не распсываюсь перед ними)
Мне все понятно что у них аргументов нет вот они и начинают крутить-вертеть//
Классика же
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 15:51
Цитата:
Пока буржуазные страны вкладывали в экономику
Страна рабочих вкладывала в оружие
В итоге в СССР было миллионы танков
А обуви нехватало)
Народ подумал подумал и решил плюнуть на это северокорейское дело)
Но идеи чучхе ещё сильны в обществе)
таноми52:
Лирика, не лирика, но дальнейшее его существование доказало его жизнеспособность и даже превосходство над буржуазными в некоторых аспектах!
Лирика, не лирика, но дальнейшее его существование доказало его жизнеспособность и даже превосходство над буржуазными в некоторых аспектах!
Пока буржуазные страны вкладывали в экономику
Страна рабочих вкладывала в оружие
В итоге в СССР было миллионы танков
А обуви нехватало)
Народ подумал подумал и решил плюнуть на это северокорейское дело)
Но идеи чучхе ещё сильны в обществе)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 16:17
Цитата:
Если честно - не знаю каким видел НЭП Ленин и какая разница между тем что получилось. Но рост экономики в то время - факт.
Я думаю что и коммунизм и социализм возможны, но к этому нужно идти эволюционным путём и будет это не скоро. При этом принципы должны быть не "забрать и поделить", а элита сама должна прийти к тому что большая часть прибыли пойдёт в доход государства.
Цитата:
А что в Китае коммунистического осталось, кроме названия, с точки зрения СССР? Я считаю что Союз, для своего развития, должен был перестраиваться на этот путь годов с 70-х,когда экономика была на пике. Но престарелым руководителям это было не понять. А когда пришёл Горбачев - было уже поздно пить Боржоми. Хотя, если бы был опытный политик, можно было бы что-то сделать, но всё равно сложно.
Нурбанчик:
НЭП как это видел именно Ленин не получился
НЭП как это видел именно Ленин не получился
Если честно - не знаю каким видел НЭП Ленин и какая разница между тем что получилось. Но рост экономики в то время - факт.
Я думаю что и коммунизм и социализм возможны, но к этому нужно идти эволюционным путём и будет это не скоро. При этом принципы должны быть не "забрать и поделить", а элита сама должна прийти к тому что большая часть прибыли пойдёт в доход государства.
Цитата:
Нурбанчик:
Взять тоже коммунистический Китай в пример.
Взять тоже коммунистический Китай в пример.
А что в Китае коммунистического осталось, кроме названия, с точки зрения СССР? Я считаю что Союз, для своего развития, должен был перестраиваться на этот путь годов с 70-х,когда экономика была на пике. Но престарелым руководителям это было не понять. А когда пришёл Горбачев - было уже поздно пить Боржоми. Хотя, если бы был опытный политик, можно было бы что-то сделать, но всё равно сложно.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 16:22
Цитата:
Возможно. Спорить не буду - это нужно документы изучать. Всё равно первых советских руководителей (особенно на местах) нельзя обвинить в дальновидности.
таноми52:
Наткнулась. Лайла Ахметова (профессор КазНУ
Наткнулась. Лайла Ахметова (профессор КазНУ
Возможно. Спорить не буду - это нужно документы изучать. Всё равно первых советских руководителей (особенно на местах) нельзя обвинить в дальновидности.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 17:24
Цитата:
НЭП попытка заиграть с населением
Ленин стратег был ещё тот проженный
Понял что нафиг никому не сдался его коммунизм в том виде в котором он его продвигал
Цитата:
В Скандинавии вполне уже социализм
А то что было у нас 70 лет это просто диктатурный строй который прикрывал социальными льготами свою власть
Никто не спорит что не было благо
Но и при диктатуре Пиночета в Чили много сделано для модернизации страны но это была диктатура карающая неугодных)
Victor Yang:
Если честно - не знаю каким видел НЭП
Если честно - не знаю каким видел НЭП
НЭП попытка заиграть с населением
Ленин стратег был ещё тот проженный
Понял что нафиг никому не сдался его коммунизм в том виде в котором он его продвигал
Цитата:
Victor Yang:
Я думаю что и коммунизм и социализм возможны, но к этому нужно идти эволюционным путём и будет это не скоро
Я думаю что и коммунизм и социализм возможны, но к этому нужно идти эволюционным путём и будет это не скоро
В Скандинавии вполне уже социализм
А то что было у нас 70 лет это просто диктатурный строй который прикрывал социальными льготами свою власть
Никто не спорит что не было благо
Но и при диктатуре Пиночета в Чили много сделано для модернизации страны но это была диктатура карающая неугодных)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 18:27
Цитата:
Нормальный либераст должен был ещё Гитлера приплести. Видимо abaika95 ещё катастрофически неопытен или недоплатили в НКО.
Цитата:
Ну так т. Сталин поэтому и ввел понятие "ненормированный рабочий день", потому что понимал, что измерить рабочий день инженера невозможно, так как мозг работает даже во время перекура. Это нынешние руководители переиначили это понятие для обоснования незаконного удлинения рабочего дня.
Цитата:
Если бы на даче не карали сорняки, то и нормального урожая никогда бы не дождались. И не нужно приводить в пример цветущий английский огород, в который свезли самые лучшие удобрения со всех окрестных участков.
abaika95:
Ленин создатель государства И Назарбаев Ленин был политик И Назарбаев
Ленин создатель государства И Назарбаев Ленин был политик И Назарбаев
Нормальный либераст должен был ещё Гитлера приплести. Видимо abaika95 ещё катастрофически неопытен или недоплатили в НКО.
Цитата:
Victor Yang:
Ну в том-то и дело - мешки к концу рабочего дня заканчиваются, а мысли и ночью снятся, бывает. Ну и тут вопрос не сколько тяжести работы, а ответственности работы.
Ну в том-то и дело - мешки к концу рабочего дня заканчиваются, а мысли и ночью снятся, бывает. Ну и тут вопрос не сколько тяжести работы, а ответственности работы.
Ну так т. Сталин поэтому и ввел понятие "ненормированный рабочий день", потому что понимал, что измерить рабочий день инженера невозможно, так как мозг работает даже во время перекура. Это нынешние руководители переиначили это понятие для обоснования незаконного удлинения рабочего дня.
Цитата:
abaika95:
Но и при диктатуре Пиночета в Чили много сделано для модернизации страны но это была диктатура карающая неугодных)
Но и при диктатуре Пиночета в Чили много сделано для модернизации страны но это была диктатура карающая неугодных)
Если бы на даче не карали сорняки, то и нормального урожая никогда бы не дождались. И не нужно приводить в пример цветущий английский огород, в который свезли самые лучшие удобрения со всех окрестных участков.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 18:35
Цитата:
Страны - это такие же группировки, какие были в 90-е. Ну это чтобы понятно было современному поколению. Как считаете, какая группировка была авторитетней и имела больше шансов при дележе территорий влияния, та, которая вооружалась или которая ставила больше ларьков с жевачкой?
И обувь была, только всем хотелось выпендрежа, а в магазинах предлагался стандарт. И обувь была не в пример сегодняшней, можно было ботинки в наследство оставить, не то что нынче за сезон разваливаются, как будто для покойников делают.
abaika95:
Пока буржуазные страны вкладывали в экономику Страна рабочих вкладывала в оружие В итоге в СССР было миллионы танков А обуви нехватало)
Пока буржуазные страны вкладывали в экономику Страна рабочих вкладывала в оружие В итоге в СССР было миллионы танков А обуви нехватало)
Страны - это такие же группировки, какие были в 90-е. Ну это чтобы понятно было современному поколению. Как считаете, какая группировка была авторитетней и имела больше шансов при дележе территорий влияния, та, которая вооружалась или которая ставила больше ларьков с жевачкой?
И обувь была, только всем хотелось выпендрежа, а в магазинах предлагался стандарт. И обувь была не в пример сегодняшней, можно было ботинки в наследство оставить, не то что нынче за сезон разваливаются, как будто для покойников делают.
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