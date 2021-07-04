Отправлено: - 18:27

abaika95:

Ленин создатель государства И Назарбаев Ленин был политик И Назарбаев

Victor Yang:

Ну в том-то и дело - мешки к концу рабочего дня заканчиваются, а мысли и ночью снятся, бывает. Ну и тут вопрос не сколько тяжести работы, а ответственности работы.

abaika95:

Но и при диктатуре Пиночета в Чили много сделано для модернизации страны но это была диктатура карающая неугодных)

Цитата:Нормальный либераст должен был ещё Гитлера приплести. Видимо abaika95 ещё катастрофически неопытен или недоплатили в НКО.Цитата:Ну так т. Сталин поэтому и ввел понятие "ненормированный рабочий день", потому что понимал, что измерить рабочий день инженера невозможно, так как мозг работает даже во время перекура. Это нынешние руководители переиначили это понятие для обоснования незаконного удлинения рабочего дня.Цитата:Если бы на даче не карали сорняки, то и нормального урожая никогда бы не дождались. И не нужно приводить в пример цветущий английский огород, в который свезли самые лучшие удобрения со всех окрестных участков.