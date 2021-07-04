Отправлено: - 12:09

таноми52:

Что (государство) просто немыслимо было в то время.Отсюда и поклонение

Цитата:Не всё так радужно. Где-то читал что Сталин, учившийся в семинарии, понимал что народу нужна икона и сделал таковой Ленина. Эдакий идеальный ребёнок вырос в идеального человека. А про первое государство рабочих и крестьян - это всё лирика. По моему мнению - в то время полуграмотные люди пришли к власти, всё разрушили, абсурд исполнений довёл до голода, в том числе и в Казахстане. А учитывая то что НЭП был объявлен для "спасения" экономики, - Ленин прекрасно понимал всю искусственность коммунистического строя.