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Нет технической возможности. Без связи, Интернета, питьевой воды и детской площадки - как живут в 21-м веке в поселке за 20 км от Костаная
Нет технической возможности. Без связи, Интернета, питьевой воды и детской площадки - как живут в 21-м веке в поселке за 20 км от Костаная
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