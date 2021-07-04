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≡ Нет технической возможности. Без связи, Интернета, питьевой воды и детской площадки - как живут в 21-м веке в поселке за 20 км от Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41852
Нет технической возможности. Без связи, Интернета, питьевой воды и детской площадки - как живут в 21-м веке в поселке за 20 км от Костаная
Отправлено: 04.07.21 - 13:08
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Жители п. Енбек (ранее Давыденовка) Костанайского района были вынуждены вызвать своего акима на откровенный разговор, так как они не раз сообщали о проблемах в местный акимат, но их просьбы не были услышаны.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22132
Re: Нет технической возможности. Без связи, Интернета, питьевой...
Отправлено: 04.07.21 - 13:08
#1
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Енбековцы. Телевизоры у вас - работают?
Слушайте и смотрите - ХАБАР... :lol: ;-)
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7233
Re: Нет технической возможности. Без связи, Интернета, питьевой...
Отправлено: 04.07.21 - 13:14
#2
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До переименовывались. :-x
//- Сотовые операторы - это частные компании, - ответил аким. - Мы не можем им ничего предъявлять.//
И что трудно обязать?
//Та же в вашем поселке нет технической возможности - нужно устанавливать АТС, до которой, собственно, и подводится высокоскоростной Интернет. В вашем поселке такой АТС нет.//
А куда собственно делись?
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7233
Re: Нет технической возможности. Без связи, Интернета, питьевой...
Отправлено: 04.07.21 - 13:18
#3
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//Также нет финансирования на водоснабжение вашего поселка. Все, что мы можем вам предложить, это подвоз воды.//
Он о чём там вообще. Водоснабжение - стратегически важное и обязательное мероприятие. Какое финансирование? Жители же платить будут за воду. каменный век просто.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7233
Re: Нет технической возможности. Без связи, Интернета, питьевой...
Отправлено: 04.07.21 - 13:20
#4
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Вот в Давыденовке и вода и телефон были, а переименовали не стало ничего. Как таг?
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
872
Нет технической возможности. Без связи, Интернета, питьевой воды и детской площадки - как живут в 21-м веке в поселке за 20 км от Костаная
Отправлено: 04.07.21 - 13:20
#5
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Ну, то есть в Давыденковке все было, а в Енбек не стало? Стало быть ономасты врут на собраниях, рисуя после переименований райские луга? Или это поклёп жителей поселка на намерения власти улучшения жизни?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12259
Re: Нет технической возможности. Без связи, Интернета, питьевой...
Отправлено: 04.07.21 - 13:31
#6
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///сотовые операторы - это частные компании, - ответил аким. - Мы не можем им ничего предъявлять.///

казтелеком 51процент у государства.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12259
Нет технической возможности. Без связи, Интернета, питьевой воды и детской площадки - как живут в 21-м веке в поселке за 20 км от Костаная
Отправлено: 04.07.21 - 13:34
#7
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наверное в аулах по статусу все о чем говорят жители не предусмотрено.
ни воды, ничего...
аул он и есть аул.
вот когда поселок был, таких проблем не было.
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