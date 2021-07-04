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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14076
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 12:09
#3811
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Цитата:
таноми52:
Что (государство) просто немыслимо было в то время.Отсюда и поклонение

Не всё так радужно. Где-то читал что Сталин, учившийся в семинарии, понимал что народу нужна икона и сделал таковой Ленина. Эдакий идеальный ребёнок вырос в идеального человека. А про первое государство рабочих и крестьян - это всё лирика. По моему мнению - в то время полуграмотные люди пришли к власти, всё разрушили, абсурд исполнений довёл до голода, в том числе и в Казахстане. А учитывая то что НЭП был объявлен для "спасения" экономики, - Ленин прекрасно понимал всю искусственность коммунистического строя.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2118
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 12:13
#3812
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Цитата:
таноми52:
Как можно сравнивать Ленина и Назарбаева?

Ну это такие как бабайка из бригады МамКо, могут сравнивать не сравнимое в истории, и упорно повторять что памятники при живом Елбасы это также ка что памятники Ленину при СССР, хотя при жизни Ленина памятников последнему не было, да и в основном большая часть памятников Ленину появилось в преддверии даты 100 лет с его рождения.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2452
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 12:17
#3813
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Цитата:
Victor Yang:
. А про первое государство рабочих и крестьян - это всё лирика.


Лирика, не лирика, но дальнейшее его существование доказало его жизнеспособность и даже превосходство над буржуазными в некоторых аспектах!
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14076
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 12:25
#3814
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Цитата:
таноми52:
но дальнейшее его существование доказало его жизнеспособность и даже превосходство над буржуазными в некоторых аспектах!

Если бы оно было - Союз и строй ещё были бы живы. У строя был один существенный недостаток - отсутствие конкуренции, то есть заинтересованности производителя в спросе на его продукцию - это его и погубило и сказывается до сих пор: технологии не развивались постепенно, потом экономическая яма и теперь догнать западные технологии нереально.
Ну и с мотивацией я не согласен, когда человек, потративший силы и время на обучение в вузе, чьи знания являются комплексными, зарабатывает меньше того кто даже среднюю школу не закончил и чьи должностные обязанности сводятся к выполнению однообразных операций.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22132
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 12:31
#3815
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Цитата:
Victor Yang:
Если бы оно было - Союз и строй ещё были бы живы.

Хочу посмотреть, на Казахстан,
через 40 лет... :lol: ;-)
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2118
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 12:32
#3816
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Цитата:
Victor Yang:
По моему мнению - в то время полуграмотные люди пришли к власти, всё разрушили, абсурд исполнений довёл до голода, в том числе и в Казахстане. А учитывая то что НЭП был объявлен для "спасения" экономики, - Ленин прекрасно понимал всю искусственность коммунистического строя.

Голодоморы это не только была проблема неграмотных управленцев, в добавок к тому засухи, отсутствие сельскохозяйственной инфраструктуры для переработки и хранения зерна, да и та же Европа в те года в основном тоже при продаже промышленной техники и технологии в основном брала с СССР зерном, с нехваткой зерна в те года столкнулись и в Европе.
НЭП как это видел именно Ленин не получился, наверное все же искусственности в коммунистическом строе, каковым его видел Ленин, не было. Взять тоже коммунистический Китай в пример.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7233
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 12:43
#3817
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Цитата:
Victor Yang:
Ну и с мотивацией я не согласен, когда человек, потративший силы и время на обучение в вузе, чьи знания являются комплексными, зарабатывает меньше того кто даже среднюю школу не закончил и чьи должностные обязанности сводятся к выполнению однообразных операций.

Ну для капитализма немыслимо конечно, но так вполне себе справедливое распределение труда и ЗП было. сидишь в бюро и думаешь мысли разные, или мешки таскаешь. Кстати знакомый с высшим образованием предпочёл было мешки таскать, на химзаводе, до 500 рублей в 80-ых получал. Правда не на долго хватило. Потом у отца работал и несколько лет назад от рака горла вроде как умер.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2452
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 13:26
#3818
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Кстати, о мотивации. Где-то читала (не знаю, правда или вымысел), что в сталинские времена был проведён в какой-то зоне-шарашке эксперимент: рабочим и учёным (заключённым) установили одинаково низкие прожиточные минимумы, в результате чего рабочие отказались работать, а учёные продолжали с энтузиазмом решать технические задачи, даже не замечая этого!
Ибо человеческий мозг так устроен, что ему постоянно любопытно, он стремится преодолеть, решить новые задачи...
Так что, кроме того, что пролетариат был провозглашён гегемоном, нужно было увеличить ещё и количество стимулов для него. А интеллигенты радовались, что удовлетворяя свои амбиции, ещё и деньги получали за это :-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7233
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 13:29
#3819
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Цитата:
таноми52:
удовлетворяя свои амбиции

Как Перельман (если не ошибаюсь) отказался от лимона нобелевской премии. :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12259
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 13:39
#3820
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Цитата:
elektron:
Как Перельман (если не ошибаюсь) отказался от лимона нобелевской премии


в 2010 году, но не нобелевской
///Российский математик Григорий Перельман окончательно отказался от Премии тысячелетия размером в миллион долларов, которая была присуждена ему за доказательство теоремы Пуанкаре.//
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12259
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 13:41
#3821
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Цитата:
drakon:
Хочу посмотреть, на Казахстан, через 40 лет


обязательно увидишь.
может даже с высоты птичьего полета,
если птичкой будешь.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22132
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 13:44
#3822
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Цитата:
alex_60:
обязательно увидишь.

Великую степь?... :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14076
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.07.21 - 13:49
#3823
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Цитата:
Нурбанчик:
Голодоморы это не только была проблема неграмотных управленцев, в добавок к тому засухи

В частности в Казахстане в результате повального раскулачивания, конфискованный скот было тупо негде держать - колхозы ещё не были организованы и скот просто резали.
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