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До переименовывались.//- Сотовые операторы - это частные компании, - ответил аким. - Мы не можем им ничего предъявлять.//И что трудно обязать?//Та же в вашем поселке нет технической возможности - нужно устанавливать АТС, до которой, собственно, и подводится высокоскоростной Интернет. В вашем поселке такой АТС нет.//А куда собственно делись?