Отправлено: - 23:54

Vit:

Бюджет будет не успевать в мешки складывать деньги. Так как по-любому все неуспеют привится. Это надо в день по несколько тыщ человек колоть.

Цитата:Ну да вакцину в ведро, "сестре" 10 штук и бюджет не обогатится и медперсонал поживится.