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≡ "Купила за 20 тысяч". Что говорят казахстанцы, подделавшие паспорта вакцинации
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41848
"Купила за 20 тысяч". Что говорят казахстанцы, подделавшие паспорта вакцинации
Отправлено: 02.07.21 - 09:48
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Казахстанцы, купившие поддельные документы о вакцинации от коронавируса, на условиях анонимности рассказали о своих историях подделки паспортов вакцинации.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12255
"Купила за 20 тысяч". Что говорят казахстанцы, подделавшие паспорта вакцинации
Отправлено: 03.07.21 - 15:44
#60
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Цитата:
lavprof:
. Вы понимаете и знаете больше других??)) самомнение на высоте))


а то. конечно на высоте
больше дураков однозначно понимаю и знаю
Цитата:
abaika95:

То что ты переболел


я пошутил, это твоя косточка была.
иди в будку обратно.

Цитата:
abaika95:
всезнающим и всёпонимающим в вопросах вакцинации и коронавируса)


да, я такой, в отличии от некоторых.
и не скрываю это.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
74
"Купила за 20 тысяч". Что говорят казахстанцы, подделавшие паспорта вакцинации
Отправлено: 03.07.21 - 16:11
#61
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Цитата:
alex_60:
больше дураков однозначно понимаю и знаю

ну, больше дураков любой нормальный человек понимает и знает) вопрос только, кто именно дурак?) они как правило и кричат, что они умнее))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8546
"Купила за 20 тысяч". Что говорят казахстанцы, подделавшие паспорта вакцинации
Отправлено: 03.07.21 - 16:11
#62
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Цитата:
alex_60:
я пошутил, это твоя косточка была. иди в будку обратно.

Ой да ладно тебе))) самый скоростной переобувщик на диком западе) признай уже как настоящий мышь что просто болтнул лишнего а теперь вертеться больно
И переболел он больно,и все знает но вакцинироваться пока не хочет))
Хех
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12255
"Купила за 20 тысяч". Что говорят казахстанцы, подделавшие паспорта вакцинации
Отправлено: 03.07.21 - 16:49
#63
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к месту мем от электрона с
волком с его ха-ха-ха.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12255
"Купила за 20 тысяч". Что говорят казахстанцы, подделавшие паспорта вакцинации
Отправлено: 03.07.21 - 16:55
#64
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Цитата:
lavprof:
они как правило и кричат, что они умнее


я об этом еще несколько постов назад сказал.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2433
Re: "Купила за 20 тысяч". Что говорят казахстанцы,...
Отправлено: 03.07.21 - 17:03
#65
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7538
"Купила за 20 тысяч". Что говорят казахстанцы, подделавшие паспорта вакцинации
Отправлено: 03.07.21 - 23:14
#66
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Для Юльки на ночь глядя...
Вакцина против коронавируса от американской компании Pfizer приводит к редкому смертельному заболеванию, заявила израильский медик доктор Дорит Бликштейн 21 июня в эфире 13-го телеканала страны.

По словам Бликштейн они столкнулись с неожиданным ростом числа заболевших редким аутоиммунным заболеванием. Т.е. таким заболеванием, когда организм человека создает антитела для борьбы с самим собой. «В результате этого образуются тромбы в разных органах: мозг, сердце, легкие, почки, кровеносные сосуды, кожа и т. д.», — рассказала медик. Данное заболевание «в классическом понимании — смертельное заболевание», — отметила она, и подчеркнула, что в 90% случаев люди от него ранее погибали.

Сегодня созданы процедуры, которые определяют болезнь на ранней стадии и большинство таких больных удается спасти, хотя иногда с осложнениями. Обычно «в стране случается около двух-трех случаев» данного заболевания в каждой больнице в течение года. Однако «в марте месяце к нам стали попадать слишком много больных», что заинтересовало медиков. «Мы по сути получили годовое количество за один месяц и это странно», — заметила Бликштейн.

Медики выяснили, что все больные заболели «после вакцинации от коронавируса известной и принятой в стране вакциной со сроком от 5 до 28 дней», — рассказала она. Заболевание было обнаружено преимущественно у граждан в возрасте от 28 до 45 лет, среди которых и мужчины и женщины, хотя, как правило, от него страдают женщины.

Медик рекомендовала привившимся данной вакциной гражданам Израиля, при наличии кровотечений, головных болей, головокружений, потери речи, болях в груди и животе немедленно обратиться за медицинской помощью. «Это могут быть не обычные распространенные побочные действия вакцины, а невероятная и редкая болезнь», — подчеркнула она.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2433
"Купила за 20 тысяч". Что говорят казахстанцы, подделавшие паспорта вакцинации
Отправлено: 03.07.21 - 23:24
#67
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Цитата:
yudjin:


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10317
"Купила за 20 тысяч". Что говорят казахстанцы, подделавшие паспорта вакцинации
Отправлено: 03.07.21 - 23:29
#68
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Зачем вы Юли на ночь настроение портите? )
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2433
"Купила за 20 тысяч". Что говорят казахстанцы, подделавшие паспорта вакцинации
Отправлено: 03.07.21 - 23:36
#69
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Цитата:
Vit:
Зачем вы Юли на ночь настроение портите? )


Мы не спим - и она пусть не спит...)))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7226
"Купила за 20 тысяч". Что говорят казахстанцы, подделавшие паспорта вакцинации
Отправлено: 03.07.21 - 23:41
#70
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Цитата:
yudjin:
По словам Бликштейн они столкнулись с неожиданным ростом числа заболевших редким аутоиммунным заболеванием. Т.е. таким заболеванием, когда организм человека создает антитела для борьбы с самим собой. «В результате этого образуются тромбы в разных органах: мозг, сердце, легкие, почки, кровеносные сосуды, кожа и т. д.», — рассказала медик.

Не ожидал, такого сильного влияния жёлтой прессы на жителей Казахстана. Тут всё с пустое порожнее, или плюнь через голову, всё в кучу собрано. От астразеники, да есть такое - тромбозы. от Biontech тромбозов нигде в мире зафиксировано не было. Воспаление сердечной мышцы, как максимум у молодого поколения. Но без смертей пока. Да даже ели и смертельные случаи посчитать, бывают и при операциях и прочих лечениях.. И Что теперь не оперировать, не лечить. От болезни в сотни и тысячи раз больше людей мрёт. Как им потом в глаза смотреть? Тем кто родных потерял.

[Исправлено: elektron, 03.07.2021 - 18:45]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12255
"Купила за 20 тысяч". Что говорят казахстанцы, подделавшие паспорта вакцинации
Отправлено: 03.07.21 - 23:50
#71
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Цитата:
Vit:
Зачем вы Юли на ночь настроение портите? )


пусть футбол смотрит..он успокаивает.
чехи дании за пять минут до конца проигрывают один два
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
111
"Купила за 20 тысяч". Что говорят казахстанцы, подделавшие паспорта вакцинации
Отправлено: 04.07.21 - 03:59
#72
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